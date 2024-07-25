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В Чехии признали бессмысленность переговоров по Украине без России
В Чехии признали бессмысленность переговоров по Украине без России - 25.07.2024, ПРАЙМ
В Чехии признали бессмысленность переговоров по Украине без России
Переговоры о мире на Украине без присутствия России и Китая бессмысленны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в беседе с изданием ЧТК (ČTK). | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T13:43+0300
2024-07-25T13:43+0300
2024-07-25T13:43+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Переговоры о мире на Украине без присутствия России и Китая бессмысленны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в беседе с изданием ЧТК (ČTK)."Без присутствия России и Китая за столом (переговоров) действительно будет невозможно достичь (провести) никаких мирных переговоров", — отметил он.По словам главы Чехии, Пекин должен играть важную роль в политике установления мира, так как он является глобальным игроком в экономике и финансах.Вместе с тем, Министерство обороны Китая заявило, что страна способствует мирному урегулированию украинского кризиса, в то время как страны НАТО подливают масла в огонь и пользуются возможностью нажиться на войне.Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Ранее Украина ввела запрет на переговоры на законодательном уровне и не отреагировала на заявления России о готовности к диалогу.
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россия, украина, чехия
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЧЕХИЯ
В Чехии признали бессмысленность переговоров по Украине без России
Президент Чехии: без России и Китая переговоры о мире на Украине бессмысленны
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Переговоры о мире на Украине без присутствия России и Китая бессмысленны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в беседе с изданием ЧТК (ČTK).
"Без присутствия России и Китая за столом (переговоров) действительно будет невозможно достичь (провести) никаких мирных переговоров", — отметил он.
По словам главы Чехии, Пекин должен играть важную роль в политике установления мира, так как он является глобальным игроком в экономике и финансах.
Вместе с тем, Министерство обороны Китая заявило, что страна способствует мирному урегулированию украинского кризиса, в то время как страны НАТО подливают масла в огонь и пользуются возможностью нажиться на войне.
Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Ранее Украина ввела запрет на переговоры на законодательном уровне и не отреагировала на заявления России о готовности к диалогу.
"Украина примет". На Западе высказались о переговорах Киева с Москвой