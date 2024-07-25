https://1prime.ru/20240725/peregovory-850428695.html

В Чехии признали бессмысленность переговоров по Украине без России

В Чехии признали бессмысленность переговоров по Украине без России - 25.07.2024, ПРАЙМ

В Чехии признали бессмысленность переговоров по Украине без России

Переговоры о мире на Украине без присутствия России и Китая бессмысленны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в беседе с изданием ЧТК (ČTK). | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T13:43+0300

2024-07-25T13:43+0300

2024-07-25T13:43+0300

политика

россия

украина

чехия

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/29/841912982_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_eda93fedfce45374a063372ad7d1a9ec.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Переговоры о мире на Украине без присутствия России и Китая бессмысленны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в беседе с изданием ЧТК (ČTK)."Без присутствия России и Китая за столом (переговоров) действительно будет невозможно достичь (провести) никаких мирных переговоров", — отметил он.По словам главы Чехии, Пекин должен играть важную роль в политике установления мира, так как он является глобальным игроком в экономике и финансах.Вместе с тем, Министерство обороны Китая заявило, что страна способствует мирному урегулированию украинского кризиса, в то время как страны НАТО подливают масла в огонь и пользуются возможностью нажиться на войне.Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Ранее Украина ввела запрет на переговоры на законодательном уровне и не отреагировала на заявления России о готовности к диалогу.

https://1prime.ru/20240724/ukraina-850414017.html

украина

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, чехия