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В Чехии признали бессмысленность переговоров по Украине без России - 25.07.2024, ПРАЙМ
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В Чехии признали бессмысленность переговоров по Украине без России
В Чехии признали бессмысленность переговоров по Украине без России - 25.07.2024, ПРАЙМ
В Чехии признали бессмысленность переговоров по Украине без России
Переговоры о мире на Украине без присутствия России и Китая бессмысленны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в беседе с изданием ЧТК (ČTK). | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T13:43+0300
2024-07-25T13:43+0300
политика
россия
украина
чехия
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Переговоры о мире на Украине без присутствия России и Китая бессмысленны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в беседе с изданием ЧТК (ČTK)."Без присутствия России и Китая за столом (переговоров) действительно будет невозможно достичь (провести) никаких мирных переговоров", — отметил он.По словам главы Чехии, Пекин должен играть важную роль в политике установления мира, так как он является глобальным игроком в экономике и финансах.Вместе с тем, Министерство обороны Китая заявило, что страна способствует мирному урегулированию украинского кризиса, в то время как страны НАТО подливают масла в огонь и пользуются возможностью нажиться на войне.Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Ранее Украина ввела запрет на переговоры на законодательном уровне и не отреагировала на заявления России о готовности к диалогу.
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россия, украина, чехия
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЧЕХИЯ
13:43 25.07.2024
 
В Чехии признали бессмысленность переговоров по Украине без России

Президент Чехии: без России и Китая переговоры о мире на Украине бессмысленны

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Переговоры о мире на Украине без присутствия России и Китая бессмысленны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в беседе с изданием ЧТК (ČTK).
"Без присутствия России и Китая за столом (переговоров) действительно будет невозможно достичь (провести) никаких мирных переговоров", — отметил он.
По словам главы Чехии, Пекин должен играть важную роль в политике установления мира, так как он является глобальным игроком в экономике и финансах.
Вместе с тем, Министерство обороны Китая заявило, что страна способствует мирному урегулированию украинского кризиса, в то время как страны НАТО подливают масла в огонь и пользуются возможностью нажиться на войне.
Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Ранее Украина ввела запрет на переговоры на законодательном уровне и не отреагировала на заявления России о готовности к диалогу.
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