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В США рассказали, к чему приведет отказ Зеленского от планов Трампа
В США рассказали, к чему приведет отказ Зеленского от планов Трампа - 25.07.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, к чему приведет отказ Зеленского от планов Трампа
В случае, если украинский президент Владимир Зеленский откажется от инициатив кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, американская | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T16:53+0300
2024-07-25T16:53+0300
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политика
владимир зеленский
дональд трамп
украина
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переговоры
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В случае, если украинский президент Владимир Зеленский откажется от инициатив кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, американская сторона может изменить свою позицию относительно помощи Киеву, сообщает американское издание The National Interest."Если президент Зеленский воспрепятствует переговорной инициативе Трампа, Соединенные Штаты могут отменить разрешение, которое предоставила администрация Байдена, на использование американского оружия против определенных районов России, или поставить будущую помощь в зависимость от кооперации", — следует из сообщения интернет-журнала.Поддержка Киева со стороны США является ключевым фактором продолжения конфликта на Украине. Речь идет не только о постоянных финансовых вливаниях и отправке вооружений, но и о дипломатической поддержке киевского режима на мировой арене. Отмечается, что победа Дональда Трампа на президентских выборах, которые состоятся уже в ноябре, вероятнее всего вынудит украинского лидера сесть за стол переговоров. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что общение между Россией и США по линии политологов и экспертов прошло в третьей стране.
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владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, переговоры
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, УКРАИНА, США, переговоры
В США рассказали, к чему приведет отказ Зеленского от планов Трампа
NI: отказ Зеленского от планов Трампа по Украине поставит под вопрос помощь США
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
В случае, если украинский президент Владимир Зеленский откажется от инициатив кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, американская сторона может изменить свою позицию относительно помощи Киеву, сообщает американское издание The National Interest
.
"Если президент Зеленский воспрепятствует переговорной инициативе Трампа, Соединенные Штаты могут отменить разрешение, которое предоставила администрация Байдена, на использование американского оружия против определенных районов России, или поставить будущую помощь в зависимость от кооперации", — следует из сообщения интернет-журнала.
Поддержка Киева со стороны США является ключевым фактором продолжения конфликта на Украине. Речь идет не только о постоянных финансовых вливаниях и отправке вооружений, но и о дипломатической поддержке киевского режима на мировой арене. Отмечается, что победа Дональда Трампа на президентских выборах, которые состоятся уже в ноябре, вероятнее всего вынудит украинского лидера сесть за стол переговоров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что общение между Россией и США по линии политологов и экспертов прошло в третьей стране.