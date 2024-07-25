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Припекло. Украине срочно понадобился китайский мирный план

Припекло. Украине срочно понадобился китайский мирный план - 25.07.2024, ПРАЙМ

Припекло. Украине срочно понадобился китайский мирный план

Украина постепенно теряет силы, а союзники все менее охотно оказывают поддержку — все это заставило Киев вспомнить о дипломатической силе Китая, передает... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T15:15+0300

2024-07-25T15:15+0300

2024-07-25T15:15+0300

политика

украина

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план

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Украина постепенно теряет силы, а союзники все менее охотно оказывают поддержку — все это заставило Киев вспомнить о дипломатической силе Китая, передает издание Global Times."Визит Кулебы в Китай в данный момент ясно показывает, что он признает искренние попытки посредничества Китая в российско-украинском конфликте и его влияние как ведущей державы", — пишет издание со ссылкой на экспертов.Отмечается, что в рамках переговоров с министром иностранных дел Китая Кулеба отметил, что украинская сторона высоко ценит мнение Китая и готова проводить рациональные и содержательные переговоры с Россией с целью достижения справедливого и прочного мира.В феврале 2023 года Пекин изложил документ по вопросу урегулирования конфликта. В нем 12 пунктов, в частности, там содержатся призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех государств в сфере безопасности, а также по разрешению гуманитарного кризиса на Украине.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240723/obman-850352787.html

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украина, китай, план