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Припекло. Украине срочно понадобился китайский мирный план - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Припекло. Украине срочно понадобился китайский мирный план
Припекло. Украине срочно понадобился китайский мирный план - 25.07.2024, ПРАЙМ
Припекло. Украине срочно понадобился китайский мирный план
Украина постепенно теряет силы, а союзники все менее охотно оказывают поддержку — все это заставило Киев вспомнить о дипломатической силе Китая, передает... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T15:15+0300
2024-07-25T15:15+0300
политика
украина
китай
план
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Украина постепенно теряет силы, а союзники все менее охотно оказывают поддержку — все это заставило Киев вспомнить о дипломатической силе Китая, передает издание Global Times."Визит Кулебы в Китай в данный момент ясно показывает, что он признает искренние попытки посредничества Китая в российско-украинском конфликте и его влияние как ведущей державы", — пишет издание со ссылкой на экспертов.Отмечается, что в рамках переговоров с министром иностранных дел Китая Кулеба отметил, что украинская сторона высоко ценит мнение Китая и готова проводить рациональные и содержательные переговоры с Россией с целью достижения справедливого и прочного мира.В феврале 2023 года Пекин изложил документ по вопросу урегулирования конфликта. В нем 12 пунктов, в частности, там содержатся призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех государств в сфере безопасности, а также по разрешению гуманитарного кризиса на Украине.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, китай, план
Политика, УКРАИНА, КИТАЙ, план
15:15 25.07.2024
 
Припекло. Украине срочно понадобился китайский мирный план

GT: Украина осознала роль Китая в мирном процессе и визит Кулебы это доказал

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Украина постепенно теряет силы, а союзники все менее охотно оказывают поддержку — все это заставило Киев вспомнить о дипломатической силе Китая, передает издание Global Times.
"Визит Кулебы в Китай в данный момент ясно показывает, что он признает искренние попытки посредничества Китая в российско-украинском конфликте и его влияние как ведущей державы", — пишет издание со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что в рамках переговоров с министром иностранных дел Китая Кулеба отметил, что украинская сторона высоко ценит мнение Китая и готова проводить рациональные и содержательные переговоры с Россией с целью достижения справедливого и прочного мира.
В феврале 2023 года Пекин изложил документ по вопросу урегулирования конфликта. В нем 12 пунктов, в частности, там содержатся призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех государств в сфере безопасности, а также по разрешению гуманитарного кризиса на Украине.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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