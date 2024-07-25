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Подозреваемый в подрыве машины в Москве хорошо учился в школе

Подозреваемый в подрыве машины в Москве хорошо учился в школе - 25.07.2024, ПРАЙМ

Подозреваемый в подрыве машины в Москве хорошо учился в школе

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве во время учебы в школе был одним из лучших учеников и за успехи в учебе был удостоен стипендии губернатора... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T09:04+0300

2024-07-25T09:04+0300

2024-07-25T09:04+0300

происшествия

терроризм

москва

волгоградская область

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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве во время учебы в школе был одним из лучших учеников и за успехи в учебе был удостоен стипендии губернатора Волгоградской области."Поздравляем Серебрякова Евгения, ученика 11 "В" класса МБОУ Лицея. Решением областного комитета по назначению персональных стипендий Волгоградской области от 9 сентября 2011 года ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области", - отмечается на сайте учебного заведения. При этом Серебряков получал призы за победы в различных конкурсах по истории. В Москве два человека в среду утром пострадали при взрыве автомобиля во дворе дома на улице Синявинской. Сдетонировало неустановленное устройство, установленное в машине. Дело расследует первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета. Глава МВД Турции Али Ерликая в тот же день сообщил о задержании подозреваемого в Бодруме. Позже Замоскворецкий суд сообщил, что заочно арестованному Серебрякову заочно предъявлено обвинение. До этого его брат рассказал РИА Новости, что подозреваемый обучался в Высшей школе экономике в Москве.

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москва

волгоградская область

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терроризм, москва, волгоградская область