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Поезд "Финист" появится на ГЖД до конца года - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Поезд "Финист" появится на ГЖД до конца года
Поезд "Финист" появится на ГЖД до конца года - 25.07.2024, ПРАЙМ
Поезд "Финист" появится на ГЖД до конца года
Новый поезд "Финист", который полностью собран из российских комплектующих, планируется запустить на Горьковской железной дороге до конца 2024 года, сообщил... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T18:00+0300
2024-07-25T18:00+0300
экономика
россия
ржд
поезд финист
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн — ПРАЙМ. Новый поезд "Финист", который полностью собран из российских комплектующих, планируется запустить на Горьковской железной дороге до конца 2024 года, сообщил журналистам начальник ГЖД Сергей Дорофеевский. "Новый поезд "Финист" сегодня курсирует на Свердловской железной дороге… И я думаю, что уже в конце этого года он появится на нашей дороге", — сказал начальник ГЖД. Он отметил, что "Финист" "полностью состоит из компонентов российского производства". "У нас на дороге есть порядка 26 маршрутов, где мы понимаем, что мы можем его применять. Этот поезд придет на смену подвижному составу, который уже в ближайшее время будет заканчивать свою жизнь", — заявил Дорофеевский. "Финист" (ЭС104) — это электропоезд, созданный на заводе "Уральские локомотивы" по аналогу "Ласточки". Он полностью собран из российских комплектующих. Ранее завод выпускал "Ласточки" в сотрудничестве с немецким концерном Siemens, но после заявления о его уходе из России было принято решение о разработке собственного аналога.В базовой версии "Финист" имеет пять вагонов и 416 мест. В "Ласточке", созданной "Синара – транспортные машины" совместно с Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 мест. Сиденья расположены по три и два в ряду, друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств, отдельное регулирование температуры для каждого вагона.Одной из "фишек" "Финиста" стало большее число туалетов – три вместо двух в его предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens. Скорость "Финиста", как и у "Ласточки", — до 160 километров в час.
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россия, ржд, поезд финист
Экономика, РОССИЯ, РЖД, поезд Финист
18:00 25.07.2024
 
Поезд "Финист" появится на ГЖД до конца года

Дорофеевский: новый поезд "Финист" появится на ГЖД до конца 2024 года

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область
© POOL
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн ПРАЙМ. Новый поезд "Финист", который полностью собран из российских комплектующих, планируется запустить на Горьковской железной дороге до конца 2024 года, сообщил журналистам начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.
"Новый поезд "Финист" сегодня курсирует на Свердловской железной дороге… И я думаю, что уже в конце этого года он появится на нашей дороге", — сказал начальник ГЖД.
Он отметил, что "Финист" "полностью состоит из компонентов российского производства".
"У нас на дороге есть порядка 26 маршрутов, где мы понимаем, что мы можем его применять. Этот поезд придет на смену подвижному составу, который уже в ближайшее время будет заканчивать свою жизнь", — заявил Дорофеевский.
Запуск поезда Финист - первого полностью импортозамещенного аналога Ласточки - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2024
Производитель рассказал о планах обустройства поездов "Финист"
3 февраля, 02:17
"Финист" (ЭС104) — это электропоезд, созданный на заводе "Уральские локомотивы" по аналогу "Ласточки". Он полностью собран из российских комплектующих. Ранее завод выпускал "Ласточки" в сотрудничестве с немецким концерном Siemens, но после заявления о его уходе из России было принято решение о разработке собственного аналога.
В базовой версии "Финист" имеет пять вагонов и 416 мест. В "Ласточке", созданной "Синара – транспортные машины" совместно с Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 мест. Сиденья расположены по три и два в ряду, друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств, отдельное регулирование температуры для каждого вагона.
Одной из "фишек" "Финиста" стало большее число туалетов – три вместо двух в его предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens. Скорость "Финиста", как и у "Ласточки", — до 160 километров в час.
 
ЭкономикаРОССИЯРЖДпоезд Финист
 
 
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