https://1prime.ru/20240725/port-850435116.html

Американский рынок снижается после внутренней статистики

Американский рынок снижается после внутренней статистики - 25.07.2024, ПРАЙМ

Американский рынок снижается после внутренней статистики

Фондовые индексы США в четверг преимущественно снижаются после публикации данных по ВВП и безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T17:13+0300

2024-07-25T17:13+0300

2024-07-25T17:25+0300

экономика

сша

биржа

рынки

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/82/841338285_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_c001fbfd675f1eef44dd875008ddcb9f.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США в четверг преимущественно снижаются после публикации данных по ВВП и безработице в стране, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.00 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,49% - до 40 050,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,89% - до 17 187,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,22% - до 5 415,17 пункта.ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как прогнозировалось увеличение лишь на 2%. А число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю сократилось на 10 тысяч, до 235 тысяч. Показатель оказался ниже прогнозов.Аналитики отмечают, что сильная статистика поддерживает ожидания рынков по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС): на ближайшем заседании в конце июля вряд ли стоит рассчитывать на неожиданное понижение ключевой ставки."Сегодняшние данные, безусловно, не указывают на неминуемую рецессию. Поскольку рост ВВП превзошел ожидания, а число заявок на пособие по безработице снизилось, шансы "июльского сюрприза" от ФРС на следующей неделе не повысились. На данный момент рынки по-прежнему ждут первого понижения ставки в сентябре", - цитирует агентство Блумберг аналитика E*Trade из Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin).В четверг трейдеры также оценивают корпоративные новости. Акции компании Warner Bros Discovery дешевеют на 7,3% после отказа Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) от возобновления соглашения о предоставлении прав на трансляцию.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, биржа, рынки