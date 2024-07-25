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Американский рынок снижается после внутренней статистики - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Американский рынок снижается после внутренней статистики
Американский рынок снижается после внутренней статистики - 25.07.2024, ПРАЙМ
Американский рынок снижается после внутренней статистики
Фондовые индексы США в четверг преимущественно снижаются после публикации данных по ВВП и безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:13+0300
2024-07-25T17:25+0300
экономика
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США в четверг преимущественно снижаются после публикации данных по ВВП и безработице в стране, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.00 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,49% - до 40 050,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,89% - до 17 187,7 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 снижался на 0,22% - до 5 415,17 пункта.ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как прогнозировалось увеличение лишь на 2%. А число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю сократилось на 10 тысяч, до 235 тысяч. Показатель оказался ниже прогнозов.Аналитики отмечают, что сильная статистика поддерживает ожидания рынков по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС): на ближайшем заседании в конце июля вряд ли стоит рассчитывать на неожиданное понижение ключевой ставки."Сегодняшние данные, безусловно, не указывают на неминуемую рецессию. Поскольку рост ВВП превзошел ожидания, а число заявок на пособие по безработице снизилось, шансы "июльского сюрприза" от ФРС на следующей неделе не повысились. На данный момент рынки по-прежнему ждут первого понижения ставки в сентябре", - цитирует агентство Блумберг аналитика E*Trade из Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin).В четверг трейдеры также оценивают корпоративные новости. Акции компании Warner Bros Discovery дешевеют на 7,3% после отказа Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) от возобновления соглашения о предоставлении прав на трансляцию.
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сша, биржа, рынки
Экономика, США, биржа, Рынки
17:13 25.07.2024 (обновлено: 17:25 25.07.2024)
 
Американский рынок снижается после внутренней статистики

Фондовые индексы США в основном снижаются после внутренней статистики

CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock ExchangeАмериканскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США
Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock Exchange
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США в четверг преимущественно снижаются после публикации данных по ВВП и безработице в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.00 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,49% - до 40 050,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,89% - до 17 187,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,22% - до 5 415,17 пункта.
ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как прогнозировалось увеличение лишь на 2%. А число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю сократилось на 10 тысяч, до 235 тысяч. Показатель оказался ниже прогнозов.
Аналитики отмечают, что сильная статистика поддерживает ожидания рынков по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС): на ближайшем заседании в конце июля вряд ли стоит рассчитывать на неожиданное понижение ключевой ставки.
"Сегодняшние данные, безусловно, не указывают на неминуемую рецессию. Поскольку рост ВВП превзошел ожидания, а число заявок на пособие по безработице снизилось, шансы "июльского сюрприза" от ФРС на следующей неделе не повысились. На данный момент рынки по-прежнему ждут первого понижения ставки в сентябре", - цитирует агентство Блумберг аналитика E*Trade из Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin).
В четверг трейдеры также оценивают корпоративные новости. Акции компании Warner Bros Discovery дешевеют на 7,3% после отказа Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) от возобновления соглашения о предоставлении прав на трансляцию.
 
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