https://1prime.ru/20240725/port-850435266.html

Рубль растет перед заседанием Банка России

Рубль растет перед заседанием Банка России - 25.07.2024, ПРАЙМ

Рубль растет перед заседанием Банка России

Рубль в четверг во второй половине торгов умеренно растет к китайской валюте перед решением Банка России по ключевой ставке, которое он примет в пятницу, курс... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T17:14+0300

2024-07-25T17:14+0300

2024-07-25T17:24+0300

рубль

юань

курсы валют

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_16ea0dea8179c02b3824c67f79965186.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рубль в четверг во второй половине торгов умеренно растет к китайской валюте перед решением Банка России по ключевой ставке, которое он примет в пятницу, курс юаня снижается до 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" к 16.50 мск понижается на 6 копеек, до 11,75 рубля.Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent снижается на 1,2%, до 80,73 доллара за баррель.РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯКурс рубля к юаню в четверг умеренно подрастает. В ходе торгов юань находился в коридоре 11,68-11,8 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 134,95 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи."Относительное затишье в валютной паре юань/рубль, которое наблюдалось в последние дни, было обусловлено сезонным замедлением деловой активности на фоне входа в "отпускной сезон". Сейчас мы наблюдаем повышение торговой активности на валютном рынке, которая связана с завершением очередного налогового периода", - говорит Павел Паевский из "РСХБ Управление Активами"."Фактор налогового периода усиливается вероятным сохранением проблем с импортом, в том числе с обслуживающими его трансграничными валютными операциями. Это ослабляет спрос на иностранную валюту, предложение которой увеличивается с приближением пика фискальных платежей 29 июля", - добавляет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".Владимир Чернов из Freedom Finance Global считает, что курс китайского юаня к российскому рублю снижается по двум основным причинам. Во-первых, дешевеет сам юань, так как Народный банк Китая (НБК) в начале текущей торговой недели понизил аналог своей ключевой ставки рефинансирования. Базовая кредитная ставка НБК была снижена на 10 б.п. впервые с августа 2023 года, с 3,45% годовых до 3,35% годовых.На этом фоне стоимость юаня с начала понедельника снижается не только к российскому рублю. Как пример, в паре с японской иеной китайский юань с начала текущей торговой недели подешевел на 2,62%, отмечает он.Во-вторых, дорожает российская национальная валюта. В паре с долларом она с начала торговой недели укрепилась уже на 2,66%, а в паре с евро - на 2,94%. Рубль укрепляется на фоне ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Банка России в предстоящую пятницу, закладывая в свои котировки повышение ключевой ставки рефинансирования сразу на 200 базисных пунктов.ПРОГНОЗЫПаевский из "РСХБ Управление Активами" полагает, что в начале августа рынок может "успокоиться" вплоть до третьей декады месяца. Многие валютные пары вернутся к своим равновесным значениям, наблюдавшимся на рубеже второй-третьей декады июля, и будут торговаться в узком диапазоне, добавляет он."Пара юань-рубль достигла озвученной вчера цели в виде области поддержки 11,67-11,68 рубля. От нее юаню удалось отскочить, поэтому увеличивается вероятность, что он сумеет до конца торговой недели стабилизироваться в коридоре 11,68-11,83 рубля", - отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций"."Сегодня снижение стоимости китайского юаня по отношению к российскому рублю, скорее всего, продолжится. Его курс может опуститься до 11,62-11,68 рубля, а до заседания Банка России 26 июля стоимость юаня способна опуститься до 11,40-11,5 рубля. После окончания заседания Банка России курс юаня может скорректироваться обратно, так как он уже закладывает повышение ключевой ставки рефинансирования на 200 б.п., а если ее повысят только на 100–150 б.п., то и вовсе последует разворот нисходящего тренда и котировки вернутся выше 12 рублей за юань", - прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рубль, юань, курсы валют, ставка банка россии