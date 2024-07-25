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Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ выросла в 5,6 раза - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ выросла в 5,6 раза
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ выросла в 5,6 раза - 25.07.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ выросла в 5,6 раза
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 5,6 раза, до 20,029 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:08+0300
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интер рао
отчетность по рсбу
чистая прибыль
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 5,6 раза, до 20,029 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.В аналогичном периоде прошлого года ее чистая прибыль составила 3,566 миллиарда рублей. Выручка компании по итогам января-июня 2024 года выросла на 23%, до 20,271 миллиарда рублей.
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интер рао, отчетность по рсбу, чистая прибыль
Интер РАО, отчетность по РСБУ, чистая прибыль
10:08 25.07.2024 (обновлено: 10:16 25.07.2024)
 
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ выросла в 5,6 раза

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в I полугодии выросла до 20,03 млрд рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк%"Интер РАО"
%Интер РАО - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 5,6 раза, до 20,029 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
В аналогичном периоде прошлого года ее чистая прибыль составила 3,566 миллиарда рублей. Выручка компании по итогам января-июня 2024 года выросла на 23%, до 20,271 миллиарда рублей.
 
Интер РАОотчетность по РСБУчистая прибыль
 
 
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