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Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ выросла в 5,6 раза

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ выросла в 5,6 раза - 25.07.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ выросла в 5,6 раза

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 5,6 раза, до 20,029 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T10:08+0300

2024-07-25T10:08+0300

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интер рао

отчетность по рсбу

чистая прибыль

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 5,6 раза, до 20,029 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.В аналогичном периоде прошлого года ее чистая прибыль составила 3,566 миллиарда рублей. Выручка компании по итогам января-июня 2024 года выросла на 23%, до 20,271 миллиарда рублей.

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