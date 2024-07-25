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Чистая прибыль РЖД по РСБУ упала в 1,7 раза
Чистая прибыль РЖД по РСБУ упала в 1,7 раза - 25.07.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль РЖД по РСБУ упала в 1,7 раза
Чистая прибыль РЖД по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 61,896 миллиарда... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:52+0300
2024-07-25T17:52+0300
2024-07-25T17:55+0300
россия
ржд
прибыль
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 61,896 миллиарда рублей, сообщила компания.Выручка РЖД за январь-июнь увеличилась на 8,3% и составила 1,388 триллиона рублей.
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россия, ржд, прибыль
Чистая прибыль РЖД по РСБУ упала в 1,7 раза
Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I полугодии составила 61,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 61,896 миллиарда рублей, сообщила компания.
Выручка РЖД за январь-июнь увеличилась на 8,3% и составила 1,388 триллиона рублей.