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Кикшеринги с начала сезона заблокировали более 200 тысяч пользователей
Кикшеринги с начала сезона заблокировали более 200 тысяч пользователей - 25.07.2024, ПРАЙМ
Кикшеринги с начала сезона заблокировали более 200 тысяч пользователей
С начала сезона в России заблокировали более 200 тысяч аккаунтов на сервисах по прокату средств индивидуальной мобильности, пишет "Российская газета". | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:47+0300
2024-07-25T17:47+0300
2024-07-25T17:47+0300
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. С начала сезона в России заблокировали более 200 тысяч аккаунтов на сервисах по прокату средств индивидуальной мобильности, пишет "Российская газета".С конца мая операторы увеличили штрафные санкции за нарушения ПДД и внутренних правил. О нарушениях сервисы узнают от неравнодушных граждан, собственных команд, ГИБДД и ЦОДД в Москве и сотрудников, контролирующих платную парковку в Санкт-Петербурге.Перед тем как выписать штраф, в сервисах проверяют данные о нарушении по фотографии или видеозаписи. Чтобы отследить поездку, нужно знать время и место происшествия.Операторы также принимают меры для предотвращения нарушений правил, используя технические и сервисные ограничения. Например, скорость всех прокатных самокатов автоматически снижается, когда они находятся в "медленных" или "запретных" зонах.
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россия, самокаты, электросамокаты, дорожные штрафы, прокат
Экономика, РОССИЯ, самокаты, Электросамокаты, дорожные штрафы, прокат
Кикшеринги с начала сезона заблокировали более 200 тысяч пользователей
Кикшеринговые компании заблокировали 213 тысяч пользователей за нарушения ПДД
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ.
С начала сезона в России заблокировали более 200 тысяч аккаунтов на сервисах по прокату средств индивидуальной мобильности, пишет "Российская газета"
.
С конца мая операторы увеличили штрафные санкции за нарушения ПДД и внутренних правил. О нарушениях сервисы узнают от неравнодушных граждан, собственных команд, ГИБДД и ЦОДД в Москве и сотрудников, контролирующих платную парковку в Санкт-Петербурге.
Перед тем как выписать штраф, в сервисах проверяют данные о нарушении по фотографии или видеозаписи. Чтобы отследить поездку, нужно знать время и место происшествия.
Операторы также принимают меры для предотвращения нарушений правил, используя технические и сервисные ограничения. Например, скорость всех прокатных самокатов автоматически снижается, когда они находятся в "медленных" или "запретных" зонах.
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