Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кикшеринги с начала сезона заблокировали более 200 тысяч пользователей - 25.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240725/prokat-850437560.html
Кикшеринги с начала сезона заблокировали более 200 тысяч пользователей
Кикшеринги с начала сезона заблокировали более 200 тысяч пользователей - 25.07.2024, ПРАЙМ
Кикшеринги с начала сезона заблокировали более 200 тысяч пользователей
С начала сезона в России заблокировали более 200 тысяч аккаунтов на сервисах по прокату средств индивидуальной мобильности, пишет "Российская газета". | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:47+0300
2024-07-25T17:47+0300
экономика
россия
самокаты
электросамокаты
дорожные штрафы
прокат
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/73/841937350_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_1d8e99a11392b2f37a8d06e5550bf620.jpg
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. С начала сезона в России заблокировали более 200 тысяч аккаунтов на сервисах по прокату средств индивидуальной мобильности, пишет "Российская газета".С конца мая операторы увеличили штрафные санкции за нарушения ПДД и внутренних правил. О нарушениях сервисы узнают от неравнодушных граждан, собственных команд, ГИБДД и ЦОДД в Москве и сотрудников, контролирующих платную парковку в Санкт-Петербурге.Перед тем как выписать штраф, в сервисах проверяют данные о нарушении по фотографии или видеозаписи. Чтобы отследить поездку, нужно знать время и место происшествия.Операторы также принимают меры для предотвращения нарушений правил, используя технические и сервисные ограничения. Например, скорость всех прокатных самокатов автоматически снижается, когда они находятся в "медленных" или "запретных" зонах.
https://1prime.ru/20240715/samokat-850113011.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/73/841937350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_02af93d267dfcbadaa492f79436369f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, самокаты, электросамокаты, дорожные штрафы, прокат
Экономика, РОССИЯ, самокаты, Электросамокаты, дорожные штрафы, прокат
17:47 25.07.2024
 
Кикшеринги с начала сезона заблокировали более 200 тысяч пользователей

Кикшеринговые компании заблокировали 213 тысяч пользователей за нарушения ПДД

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты в Москве
Электросамокаты в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. С начала сезона в России заблокировали более 200 тысяч аккаунтов на сервисах по прокату средств индивидуальной мобильности, пишет "Российская газета".
С конца мая операторы увеличили штрафные санкции за нарушения ПДД и внутренних правил. О нарушениях сервисы узнают от неравнодушных граждан, собственных команд, ГИБДД и ЦОДД в Москве и сотрудников, контролирующих платную парковку в Санкт-Петербурге.
Перед тем как выписать штраф, в сервисах проверяют данные о нарушении по фотографии или видеозаписи. Чтобы отследить поездку, нужно знать время и место происшествия.
Операторы также принимают меры для предотвращения нарушений правил, используя технические и сервисные ограничения. Например, скорость всех прокатных самокатов автоматически снижается, когда они находятся в "медленных" или "запретных" зонах.
Электросамокаты в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
В СФ призвали заблокировать сервисы для обхода официальной аренды самокатов
15 июля, 14:14
 
ЭкономикаРОССИЯсамокатыЭлектросамокатыдорожные штрафыпрокат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала