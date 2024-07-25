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Кикшеринги с начала сезона заблокировали более 200 тысяч пользователей

Кикшеринги с начала сезона заблокировали более 200 тысяч пользователей - 25.07.2024, ПРАЙМ

Кикшеринги с начала сезона заблокировали более 200 тысяч пользователей

С начала сезона в России заблокировали более 200 тысяч аккаунтов на сервисах по прокату средств индивидуальной мобильности, пишет "Российская газета". | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T17:47+0300

2024-07-25T17:47+0300

2024-07-25T17:47+0300

экономика

россия

самокаты

электросамокаты

дорожные штрафы

прокат

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. С начала сезона в России заблокировали более 200 тысяч аккаунтов на сервисах по прокату средств индивидуальной мобильности, пишет "Российская газета".С конца мая операторы увеличили штрафные санкции за нарушения ПДД и внутренних правил. О нарушениях сервисы узнают от неравнодушных граждан, собственных команд, ГИБДД и ЦОДД в Москве и сотрудников, контролирующих платную парковку в Санкт-Петербурге.Перед тем как выписать штраф, в сервисах проверяют данные о нарушении по фотографии или видеозаписи. Чтобы отследить поездку, нужно знать время и место происшествия.Операторы также принимают меры для предотвращения нарушений правил, используя технические и сервисные ограничения. Например, скорость всех прокатных самокатов автоматически снижается, когда они находятся в "медленных" или "запретных" зонах.

https://1prime.ru/20240715/samokat-850113011.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, самокаты, электросамокаты, дорожные штрафы, прокат