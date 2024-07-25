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Путин принял президента Сирии Асада в Кремле - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Путин принял президента Сирии Асада в Кремле
Путин принял президента Сирии Асада в Кремле - 25.07.2024, ПРАЙМ
Путин принял президента Сирии Асада в Кремле
Президент России Владимир Путин провел 24 июля встречу с сирийским лидером Башаром Асадом в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T09:33+0300
2024-07-25T09:54+0300
политика
россия
владимир путин
башар асад
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел 24 июля встречу с сирийским лидером Башаром Асадом в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что встреча с российским лидером стала первым визитом Асада в Россию с марта 2023 года. В рамках переговоров президент России предложил сирийскому коллеге обсудить весь комплекс отношений."Уважаемый господин президент, очень рад Вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже", — заявил Путин.Ко всему прочему, российский президент предложил обсудить ситуацию в регионе, отметив ее обострение, которое прямо затрагивает Сирию. Также глава государства отметил перспективные направления в торгово-экономических отношениях между Россией и Сирией, но признал, что придется обсудить еще много вопросов в этой сфере.Ранее СМИ сообщали, что сирийский лидер может встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Москве в августе. Российская сторона выражала заинтересованность в налаживании отношений двух ближневосточных государств.
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россия, владимир путин, башар асад
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Башар Асад
09:33 25.07.2024 (обновлено: 09:54 25.07.2024)
 
Путин принял президента Сирии Асада в Кремле

Путин провел в среду переговоры с президентом Сирии Асадом в Кремле

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Сирии Б. Асадом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Сирии Б. Асадом
© POOL
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел 24 июля встречу с сирийским лидером Башаром Асадом в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что встреча с российским лидером стала первым визитом Асада в Россию с марта 2023 года. В рамках переговоров президент России предложил сирийскому коллеге обсудить весь комплекс отношений.
"Уважаемый господин президент, очень рад Вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже", — заявил Путин.
Ко всему прочему, российский президент предложил обсудить ситуацию в регионе, отметив ее обострение, которое прямо затрагивает Сирию. Также глава государства отметил перспективные направления в торгово-экономических отношениях между Россией и Сирией, но признал, что придется обсудить еще много вопросов в этой сфере.
Ранее СМИ сообщали, что сирийский лидер может встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Москве в августе. Российская сторона выражала заинтересованность в налаживании отношений двух ближневосточных государств.
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