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Путин поручил обеспечить финансирование наццентра "Россия"
Путин поручил обеспечить финансирование наццентра "Россия" - 25.07.2024, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить финансирование наццентра "Россия"
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2024 года финансирование деятельности национального центра "Россия" и его филиалов. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T20:35+0300
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2024 года финансирование деятельности национального центра "Россия" и его филиалов.Соответствующий перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля. В соответствии с поручением, финансирование национального центра будет осуществляться за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации для организации деятельности филиалов. Кроме того, президент поручил разработать стратегию представления достижений России на крупных международных мероприятиях. Также было поручено обеспечить постоянное участие органов власти и государственных корпораций в работе центра.Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Экономика, РОССИЯ, выставка, выставка-форум "Россия", Владимир Путин
Путин поручил обеспечить финансирование наццентра "Россия"
Путин поручил кабмину с 2024 года обеспечить финансирование наццентра "Россия"
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2024 года финансирование деятельности национального центра "Россия" и его филиалов.
Соответствующий перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля.
В соответствии с поручением, финансирование национального центра будет осуществляться за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации для организации деятельности филиалов.
Кроме того, президент поручил разработать стратегию представления достижений России на крупных международных мероприятиях. Также было поручено обеспечить постоянное участие органов власти и государственных корпораций в работе центра.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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