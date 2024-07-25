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Путин поручил обеспечить финансирование наццентра "Россия" - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил обеспечить финансирование наццентра "Россия"
Путин поручил обеспечить финансирование наццентра "Россия" - 25.07.2024, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить финансирование наццентра "Россия"
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2024 года финансирование деятельности национального центра "Россия" и его филиалов. | 25.07.2024, ПРАЙМ
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экономика
россия
выставка
выставка-форум "россия"
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2024 года финансирование деятельности национального центра "Россия" и его филиалов.Соответствующий перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля. В соответствии с поручением, финансирование национального центра будет осуществляться за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации для организации деятельности филиалов. Кроме того, президент поручил разработать стратегию представления достижений России на крупных международных мероприятиях. Также было поручено обеспечить постоянное участие органов власти и государственных корпораций в работе центра.Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, выставка, выставка-форум "россия", владимир путин
Экономика, РОССИЯ, выставка, выставка-форум "Россия", Владимир Путин
20:35 25.07.2024 (обновлено: 20:39 25.07.2024)
 
Путин поручил обеспечить финансирование наццентра "Россия"

Путин поручил кабмину с 2024 года обеспечить финансирование наццентра "Россия"

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2024 года финансирование деятельности национального центра "Россия" и его филиалов.
Соответствующий перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля.
В соответствии с поручением, финансирование национального центра будет осуществляться за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации для организации деятельности филиалов.
Кроме того, президент поручил разработать стратегию представления достижений России на крупных международных мероприятиях. Также было поручено обеспечить постоянное участие органов власти и государственных корпораций в работе центра.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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