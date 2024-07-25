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Путин поручил обеспечить финансирование наццентра "Россия"

Путин поручил обеспечить финансирование наццентра "Россия" - 25.07.2024, ПРАЙМ

Путин поручил обеспечить финансирование наццентра "Россия"

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2024 года финансирование деятельности национального центра "Россия" и его филиалов. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T20:35+0300

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выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2024 года финансирование деятельности национального центра "Россия" и его филиалов.Соответствующий перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля. В соответствии с поручением, финансирование национального центра будет осуществляться за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации для организации деятельности филиалов. Кроме того, президент поручил разработать стратегию представления достижений России на крупных международных мероприятиях. Также было поручено обеспечить постоянное участие органов власти и государственных корпораций в работе центра.Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://1prime.ru/20240706/rossiya-849882155.html

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