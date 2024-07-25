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Politico рассказало о судьбе застрявших в тропиках ракет "Роскосмоса"

Politico рассказало о судьбе застрявших в тропиках ракет "Роскосмоса" - 25.07.2024, ПРАЙМ

Politico рассказало о судьбе застрявших в тропиках ракет "Роскосмоса"

На космодроме Куру во Французской Гвиане осталось две законсервированные ракеты "Союз - 2", принадлежащие "Роскосмосу", пишет Politico. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T15:34+0300

2024-07-25T15:34+0300

2024-07-25T15:34+0300

политика

россия

роскосмос

союз-2

франция

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. На космодроме Куру во Французской Гвиане осталось две законсервированные ракеты "Союз - 2", принадлежащие "Роскосмосу", пишет Politico."Есть один полностью собранный ("Союз-2" на складе), потому что в начале войны на Украине до запуска оставалось несколько дней", — сказал собеседник издания.Их нахождение на космодроме создало дилемму: ракеты следует переместить, чтобы освободить место для новых европейских ракет, однако работающие на космодроме французские специалисты CNES не могут их разобрать, так как до этого "Союзами" занимались специалисты "Роскосмоса".Перспектива отправки в Россию ракет со стоимостью до 80 миллионов долларов и весом в 100 тонн вызывает опасения с политической точки зрения, подчеркивает издание.Рассматривался вариант обмена ракет "Союз" на 36 спутников OneWeb, оставшихся на космодроме Байконур в начале украинского конфликта. Однако Eutelsat, управляющая сетью OneWeb, заявила, что такая опция не обсуждается: спутниковая группировка уже создана, планов по ее расширению нет.Космодром Куру расположен во Французской Гвиане, заморской территории Франции, в Южной Америке. В 2003 году "Роскосмос" заключил соглашение о запуске ракет с этого космодрома.

https://1prime.ru/20240724/sholts-850402763.html

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россия, роскосмос, союз-2, франция