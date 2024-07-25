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Politico рассказало о судьбе застрявших в тропиках ракет "Роскосмоса"
Politico рассказало о судьбе застрявших в тропиках ракет "Роскосмоса" - 25.07.2024, ПРАЙМ
Politico рассказало о судьбе застрявших в тропиках ракет "Роскосмоса"
На космодроме Куру во Французской Гвиане осталось две законсервированные ракеты "Союз - 2", принадлежащие "Роскосмосу", пишет Politico. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T15:34+0300
2024-07-25T15:34+0300
2024-07-25T15:34+0300
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. На космодроме Куру во Французской Гвиане осталось две законсервированные ракеты "Союз - 2", принадлежащие "Роскосмосу", пишет Politico."Есть один полностью собранный ("Союз-2" на складе), потому что в начале войны на Украине до запуска оставалось несколько дней", — сказал собеседник издания.Их нахождение на космодроме создало дилемму: ракеты следует переместить, чтобы освободить место для новых европейских ракет, однако работающие на космодроме французские специалисты CNES не могут их разобрать, так как до этого "Союзами" занимались специалисты "Роскосмоса".Перспектива отправки в Россию ракет со стоимостью до 80 миллионов долларов и весом в 100 тонн вызывает опасения с политической точки зрения, подчеркивает издание.Рассматривался вариант обмена ракет "Союз" на 36 спутников OneWeb, оставшихся на космодроме Байконур в начале украинского конфликта. Однако Eutelsat, управляющая сетью OneWeb, заявила, что такая опция не обсуждается: спутниковая группировка уже создана, планов по ее расширению нет.Космодром Куру расположен во Французской Гвиане, заморской территории Франции, в Южной Америке. В 2003 году "Роскосмос" заключил соглашение о запуске ракет с этого космодрома.
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россия, роскосмос, союз-2, франция
Политика, РОССИЯ, Роскосмос, Союз-2, ФРАНЦИЯ
Politico рассказало о судьбе застрявших в тропиках ракет "Роскосмоса"
Politico: на космодроме Куру в Гвиане застряли несколько ракет "Роскосмоса"
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. На космодроме Куру во Французской Гвиане осталось две законсервированные ракеты "Союз - 2", принадлежащие "Роскосмосу", пишет Politico.
"Есть один полностью собранный ("Союз-2" на складе), потому что в начале войны на Украине до запуска оставалось несколько дней", — сказал собеседник издания.
Их нахождение на космодроме создало дилемму: ракеты следует переместить, чтобы освободить место для новых европейских ракет, однако работающие на космодроме французские специалисты CNES не могут их разобрать, так как до этого "Союзами" занимались специалисты "Роскосмоса".
Перспектива отправки в Россию ракет со стоимостью до 80 миллионов долларов и весом в 100 тонн вызывает опасения с политической точки зрения, подчеркивает издание.
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Рассматривался вариант обмена ракет "Союз" на 36 спутников OneWeb, оставшихся на космодроме Байконур в начале украинского конфликта. Однако Eutelsat, управляющая сетью OneWeb, заявила, что такая опция не обсуждается: спутниковая группировка уже создана, планов по ее расширению нет.
Космодром Куру расположен во Французской Гвиане, заморской территории Франции, в Южной Америке. В 2003 году "Роскосмос" заключил соглашение о запуске ракет с этого космодрома.