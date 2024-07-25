https://1prime.ru/20240725/rakety-850431865.html

NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах

NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах - 25.07.2024, ПРАЙМ

NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах

Россия, несмотря на санкции, получает американские чипы, которые затем использует в ракетах. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T15:35+0300

2024-07-25T15:35+0300

2024-07-25T15:36+0300

вооружения

россия

сша

китай

ракеты

чипы

санкции против рф

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия, несмотря на санкции, получает американские чипы, которые затем использует в ракетах. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное исследование.Как отмечается в материалах, Россия на фоне санкционного давления сумела наладить надежную цепочку параллельных поставок. В результате страна импортировала чипы почти на четыре миллиарда долларов от более чем шести тысяч компаний. Газета также описала схему поставок: сначала американские компании направляют свою продукцию международным дистрибьюторам, например, в Гонконге, Китае, Индии. Турции, которые затем продают товары России. NYT добавила, что полевая программируемая затворная матрица (F.P.G.A.), которую производят американские Advanced Micro Devices и Intel, стала одним из важных чипов для российских ракет. Главным поставщиком американских чипов России, по данным издания, является Китай.

https://1prime.ru/20240625/troyka-849488123.html

сша

китай

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россия, сша, китай, ракеты, чипы, санкции против рф