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NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах - 25.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240725/rakety-850431865.html
NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах
NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах - 25.07.2024, ПРАЙМ
NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах
Россия, несмотря на санкции, получает американские чипы, которые затем использует в ракетах. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T15:35+0300
2024-07-25T15:36+0300
вооружения
россия
сша
китай
ракеты
чипы
санкции против рф
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия, несмотря на санкции, получает американские чипы, которые затем использует в ракетах. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное исследование.Как отмечается в материалах, Россия на фоне санкционного давления сумела наладить надежную цепочку параллельных поставок. В результате страна импортировала чипы почти на четыре миллиарда долларов от более чем шести тысяч компаний. Газета также описала схему поставок: сначала американские компании направляют свою продукцию международным дистрибьюторам, например, в Гонконге, Китае, Индии. Турции, которые затем продают товары России. NYT добавила, что полевая программируемая затворная матрица (F.P.G.A.), которую производят американские Advanced Micro Devices и Intel, стала одним из важных чипов для российских ракет. Главным поставщиком американских чипов России, по данным издания, является Китай.
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россия, сша, китай, ракеты, чипы, санкции против рф
Вооружения, РОССИЯ, США, КИТАЙ, ракеты, чипы, санкции против РФ
15:35 25.07.2024 (обновлено: 15:36 25.07.2024)
 
NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах

New York Times: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия, несмотря на санкции, получает американские чипы, которые затем использует в ракетах. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное исследование.
Как отмечается в материалах, Россия на фоне санкционного давления сумела наладить надежную цепочку параллельных поставок. В результате страна импортировала чипы почти на четыре миллиарда долларов от более чем шести тысяч компаний.
Газета также описала схему поставок: сначала американские компании направляют свою продукцию международным дистрибьюторам, например, в Гонконге, Китае, Индии. Турции, которые затем продают товары России.
NYT добавила, что полевая программируемая затворная матрица (F.P.G.A.), которую производят американские Advanced Micro Devices и Intel, стала одним из важных чипов для российских ракет. Главным поставщиком американских чипов России, по данным издания, является Китай.
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ВооруженияРОССИЯСШАКИТАЙракетычипысанкции против РФ
 
 
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