https://1prime.ru/20240725/rakety-850431865.html
NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах
NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах - 25.07.2024, ПРАЙМ
NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах
Россия, несмотря на санкции, получает американские чипы, которые затем использует в ракетах. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T15:35+0300
2024-07-25T15:35+0300
2024-07-25T15:36+0300
вооружения
россия
сша
китай
ракеты
чипы
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия, несмотря на санкции, получает американские чипы, которые затем использует в ракетах. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное исследование.Как отмечается в материалах, Россия на фоне санкционного давления сумела наладить надежную цепочку параллельных поставок. В результате страна импортировала чипы почти на четыре миллиарда долларов от более чем шести тысяч компаний. Газета также описала схему поставок: сначала американские компании направляют свою продукцию международным дистрибьюторам, например, в Гонконге, Китае, Индии. Турции, которые затем продают товары России. NYT добавила, что полевая программируемая затворная матрица (F.P.G.A.), которую производят американские Advanced Micro Devices и Intel, стала одним из важных чипов для российских ракет. Главным поставщиком американских чипов России, по данным издания, является Китай.
https://1prime.ru/20240625/troyka-849488123.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, китай, ракеты, чипы, санкции против рф
Вооружения, РОССИЯ, США, КИТАЙ, ракеты, чипы, санкции против РФ
NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах
New York Times: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Россия, несмотря на санкции, получает американские чипы, которые затем использует в ракетах. Об этом пишет газета The New York Times
(NYT) со ссылкой на собственное исследование.
Как отмечается в материалах, Россия на фоне санкционного давления сумела наладить надежную цепочку параллельных поставок. В результате страна импортировала чипы почти на четыре миллиарда долларов от более чем шести тысяч компаний.
Газета также описала схему поставок: сначала американские компании направляют свою продукцию международным дистрибьюторам, например, в Гонконге, Китае, Индии. Турции, которые затем продают товары России.
NYT добавила, что полевая программируемая затворная матрица (F.P.G.A.), которую производят американские Advanced Micro Devices и Intel, стала одним из важных чипов для российских ракет. Главным поставщиком американских чипов России, по данным издания, является Китай.
В метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения