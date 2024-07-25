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"Проект завершен": Европа приняла жесткое решение - 25.07.2024, ПРАЙМ
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"Проект завершен": Европа приняла жесткое решение
"Проект завершен": Европа приняла жесткое решение - 25.07.2024, ПРАЙМ
"Проект завершен": Европа приняла жесткое решение
Решение Германии уменьшить расходы на помощь Киеву в два раза является показательным, так как ему последуют и другие страны ЕС, пишет агентство РИА Новости со... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T09:24+0300
2024-07-25T10:02+0300
экономика
германия
украина
помощь
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Решение Германии уменьшить расходы на помощь Киеву в два раза является показательным, так как ему последуют и другие страны ЕС, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Олега Глазунова."Никто не хочет вкладывать деньги в заведомо проигрышное мероприятие. Это понимают все — в том числе в Киеве. Германия здесь показательна. Вслед за ней другие европейские страны будут сокращать поддержку", — отметил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что всем в Европе очевидно, что эпоха Джо Байдена близится к завершению, приближается возвращение в Белый дом Дональда Трампа, который решительно против любой поддержки Киеву.Отмечается, что есть основания полагать, что немецкая политическая элита, как и европейская, подконтрольна США, и именно ими могут быть даны указания сократить финансовую поддержку Киеву.Германия была вторым крупнейшим донором по объему финансовой поддержки (34,9 миллиарда долларов), Франция – третьим. Однако некоторые страны, такие как Чехия, начинают уставать от этой ноши, заключили в издании.
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германия, украина, помощь
Экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, помощь
09:24 25.07.2024 (обновлено: 10:02 25.07.2024)
 
"Проект завершен": Европа приняла жесткое решение

Политолог Глазунов: решение Германии о помощи Украине показательно для Европы

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Решение Германии уменьшить расходы на помощь Киеву в два раза является показательным, так как ему последуют и другие страны ЕС, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Олега Глазунова.
"Никто не хочет вкладывать деньги в заведомо проигрышное мероприятие. Это понимают все — в том числе в Киеве. Германия здесь показательна. Вслед за ней другие европейские страны будут сокращать поддержку", — отметил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что всем в Европе очевидно, что эпоха Джо Байдена близится к завершению, приближается возвращение в Белый дом Дональда Трампа, который решительно против любой поддержки Киеву.
Отмечается, что есть основания полагать, что немецкая политическая элита, как и европейская, подконтрольна США, и именно ими могут быть даны указания сократить финансовую поддержку Киеву.
Германия была вторым крупнейшим донором по объему финансовой поддержки (34,9 миллиарда долларов), Франция – третьим. Однако некоторые страны, такие как Чехия, начинают уставать от этой ноши, заключили в издании.
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