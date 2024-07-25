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ЦБ отметил рост объема международных резервов России

ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 25.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 12 по 19 июля увеличились на 10 миллиардов долларов, или на 1,7%, и составили 611,3 миллиарда долларов, это максимум с начала марта... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T16:07+0300

2024-07-25T16:07+0300

2024-07-25T16:22+0300

банк россии

россия

резервы

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 12 по 19 июля увеличились на 10 миллиардов долларов, или на 1,7%, и составили 611,3 миллиарда долларов, это максимум с начала марта 2022 года, следует из материалов Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 19 июля 2024 года составили 611,3 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 10 млрд долларов США, или на 1,7%, преимущественно под воздействием положительной переоценки", - говорится в сообщении.Это максимальный уровень с 11 марта 2022 года, когда российские золотовалютные активы составляли 611,8 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

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россия, резервы