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Россельхознадзор ограничил ввоз и транзит птицеводческой продукции из США - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Россельхознадзор ограничил ввоз и транзит птицеводческой продукции из США
Россельхознадзор ограничил ввоз и транзит птицеводческой продукции из США - 25.07.2024, ПРАЙМ
Россельхознадзор ограничил ввоз и транзит птицеводческой продукции из США
Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию и транзит через страну всей птицеводческой продукции из США из-за участившихся вспышек птичьего гриппа в... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:13+0300
2024-07-25T17:16+0300
экономика
россия
россельхознадзор
сша
транзит
ограничение
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию и транзит через страну всей птицеводческой продукции из США из-за участившихся вспышек птичьего гриппа в Соединенных Штатах, сообщает ведомство. Ограничения не затронут российский рынок, так как эта продукция из США не поставляется в Россию с 2014 года из-за продовольственного эмбарго. Однако через территорию РФ американские товары птицеводства транзитом следуют в другие страны. "Из-за участившихся случаев вспышек птичьего гриппа в США рядом стран ограничен импорт американской птицеводческой продукции... Россельхознадзор также ввел с 24 июля 2024 года ограничения на ввоз в Россию и транзит через страну всей птицеводческой продукции из США", — говорится в сообщении Россельхознадзор. Под запрет попадали: живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и все виды птицеводческой продукции, содержащей продукты переработки птицы (кроме товаров, прошедших обработку, обеспечивающую разрушение вирусов гриппа птиц). Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, а также кормов и кормовых добавок, прошедших обработку). Под ограничения попало и б/у оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Вопрос отмены временных ограничений может быть рассмотрен Россельхознадзором после предоставления исчерпывающей информации о ликвидации вспышек птичьего гриппа в США и переговоров между компетентными ведомствами России и США.
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россия, россельхознадзор, сша, транзит, ограничение
Экономика, РОССИЯ, Россельхознадзор, США, транзит, ограничение
17:13 25.07.2024 (обновлено: 17:16 25.07.2024)
 
Россельхознадзор ограничил ввоз и транзит птицеводческой продукции из США

Россельхознадзор ограничил ввоз и транзит всей птицеводческой продукции из США

© РИА Новости . Егор Еремов | Перейти в медиабанк#Куры-несушки
#Куры-несушки - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию и транзит через страну всей птицеводческой продукции из США из-за участившихся вспышек птичьего гриппа в Соединенных Штатах, сообщает ведомство.
Ограничения не затронут российский рынок, так как эта продукция из США не поставляется в Россию с 2014 года из-за продовольственного эмбарго. Однако через территорию РФ американские товары птицеводства транзитом следуют в другие страны.
"Из-за участившихся случаев вспышек птичьего гриппа в США рядом стран ограничен импорт американской птицеводческой продукции... Россельхознадзор также ввел с 24 июля 2024 года ограничения на ввоз в Россию и транзит через страну всей птицеводческой продукции из США", — говорится в сообщении Россельхознадзор.
Под запрет попадали: живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и все виды птицеводческой продукции, содержащей продукты переработки птицы (кроме товаров, прошедших обработку, обеспечивающую разрушение вирусов гриппа птиц).
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Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, а также кормов и кормовых добавок, прошедших обработку). Под ограничения попало и б/у оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.
Вопрос отмены временных ограничений может быть рассмотрен Россельхознадзором после предоставления исчерпывающей информации о ликвидации вспышек птичьего гриппа в США и переговоров между компетентными ведомствами России и США.
 
ЭкономикаРОССИЯРоссельхознадзорСШАтранзитограничение
 
 
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