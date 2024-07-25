https://1prime.ru/20240725/rubl-850427596.html

Рубль заметно растет к юаню на ожиданиях решения ЦБ

Рубль заметно растет к юаню на ожиданиях решения ЦБ - 25.07.2024, ПРАЙМ

Рубль заметно растет к юаню на ожиданиях решения ЦБ

Курс рубля заметно растет к юаню на ожиданиях повышения ключевой ставки Банка России в пятницу: китайская валюта понижается до 11,73 рубля, следует из данных... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T13:03+0300

2024-07-25T13:03+0300

2024-07-25T13:03+0300

банк россии

рубль

юань

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82168/62/821686243_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e88a30740927e4ae62fb3472388cb247.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Курс рубля заметно растет к юаню на ожиданиях повышения ключевой ставки Банка России в пятницу: китайская валюта понижается до 11,73 рубля, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.47 мск снижается на 8 копеек - до 11,73 рубля. Сентябрьский фьючерс марки Brent дешевеет на 1,44% - до 80,53 доллара за баррель. "Говорить о снижении курса юаня было бы не совсем корректно. В настоящее время мы, скорее, наблюдаем дальнейшее укрепление рубля, которое обусловлено в том числе ожиданиями повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу на этой неделе. Если посмотреть на динамику валютных фьючерсов, то мы увидим, что рубль укрепляется также и к евро, и к доллару США", - комментирует Полина Щукина из "Цифра брокер". Дополнительную поддержку рублю оказывает предложение валюты от экспортеров, которым в понедельник, 29 июля, нужно заплатить налоги, отмечает эксперт. "Что касается непосредственно китайского юаня, то в понедельник на этой неделе Народный банк Китая понизил базовую кредитную ставку с 3,95% до 3,85%. Таким образом, наблюдается дивергенция в направлении денежно-кредитных политик китайского и российского регуляторов, что тоже может провоцировать ослабление юаня к рублю", - добавила Щукина. По ее мнению, укрепление рубля и, как следствие, ослабление юаня, вероятно, продолжится в четверг и в ближайшие несколько дней.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рубль, юань, ставка банка россии