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Рубль заметно растет к юаню на ожиданиях решения ЦБ - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Рубль заметно растет к юаню на ожиданиях решения ЦБ
Рубль заметно растет к юаню на ожиданиях решения ЦБ - 25.07.2024, ПРАЙМ
Рубль заметно растет к юаню на ожиданиях решения ЦБ
Курс рубля заметно растет к юаню на ожиданиях повышения ключевой ставки Банка России в пятницу: китайская валюта понижается до 11,73 рубля, следует из данных... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T13:03+0300
2024-07-25T13:03+0300
банк россии
рубль
юань
ставка банка россии
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Курс рубля заметно растет к юаню на ожиданиях повышения ключевой ставки Банка России в пятницу: китайская валюта понижается до 11,73 рубля, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.47 мск снижается на 8 копеек - до 11,73 рубля. Сентябрьский фьючерс марки Brent дешевеет на 1,44% - до 80,53 доллара за баррель. "Говорить о снижении курса юаня было бы не совсем корректно. В настоящее время мы, скорее, наблюдаем дальнейшее укрепление рубля, которое обусловлено в том числе ожиданиями повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу на этой неделе. Если посмотреть на динамику валютных фьючерсов, то мы увидим, что рубль укрепляется также и к евро, и к доллару США", - комментирует Полина Щукина из "Цифра брокер". Дополнительную поддержку рублю оказывает предложение валюты от экспортеров, которым в понедельник, 29 июля, нужно заплатить налоги, отмечает эксперт. "Что касается непосредственно китайского юаня, то в понедельник на этой неделе Народный банк Китая понизил базовую кредитную ставку с 3,95% до 3,85%. Таким образом, наблюдается дивергенция в направлении денежно-кредитных политик китайского и российского регуляторов, что тоже может провоцировать ослабление юаня к рублю", - добавила Щукина. По ее мнению, укрепление рубля и, как следствие, ослабление юаня, вероятно, продолжится в четверг и в ближайшие несколько дней.
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рубль, юань, ставка банка россии
Банк России, рубль, юань, ставка Банка России
13:03 25.07.2024
 
Рубль заметно растет к юаню на ожиданиях решения ЦБ

Рубль укрепляется перед заседанием ЦБ, юань дешевеет до 11,73 руб

© AFP / StringerБанковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней
Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© AFP / Stringer
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Курс рубля заметно растет к юаню на ожиданиях повышения ключевой ставки Банка России в пятницу: китайская валюта понижается до 11,73 рубля, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.47 мск снижается на 8 копеек - до 11,73 рубля.
Сентябрьский фьючерс марки Brent дешевеет на 1,44% - до 80,53 доллара за баррель.
"Говорить о снижении курса юаня было бы не совсем корректно. В настоящее время мы, скорее, наблюдаем дальнейшее укрепление рубля, которое обусловлено в том числе ожиданиями повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу на этой неделе. Если посмотреть на динамику валютных фьючерсов, то мы увидим, что рубль укрепляется также и к евро, и к доллару США", - комментирует Полина Щукина из "Цифра брокер".
Дополнительную поддержку рублю оказывает предложение валюты от экспортеров, которым в понедельник, 29 июля, нужно заплатить налоги, отмечает эксперт.
"Что касается непосредственно китайского юаня, то в понедельник на этой неделе Народный банк Китая понизил базовую кредитную ставку с 3,95% до 3,85%. Таким образом, наблюдается дивергенция в направлении денежно-кредитных политик китайского и российского регуляторов, что тоже может провоцировать ослабление юаня к рублю", - добавила Щукина.
По ее мнению, укрепление рубля и, как следствие, ослабление юаня, вероятно, продолжится в четверг и в ближайшие несколько дней.
 
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