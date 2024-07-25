https://1prime.ru/20240725/ryba-850415852.html

Россияне стали предпочитать колбасе красную рыбу

Россияне стали предпочитать колбасе красную рыбу - 25.07.2024, ПРАЙМ

Россияне стали предпочитать колбасе красную рыбу

Спрос россиян на рыбу, в том числе слабосоленую и подкопченную, возрос на фоне снижения потребления колбасы и даже сыра, следует из данных исследовательского... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T05:47+0300

2024-07-25T05:47+0300

2024-07-25T05:47+0300

продукты питания

рыба

колбаса

сыр

ромир

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Спрос россиян на рыбу, в том числе слабосоленую и подкопченную, возрос на фоне снижения потребления колбасы и даже сыра, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости. "В 2023 году россияне все чаще стали переключаться с привычных колбасных изделий и сыров на более разнообразные варианты блюд, например в рамках завтрака, а именно – на бутерброды не с колбасой, а чаще с красной рыбой. Данные "Ромир" показывают, что спрос на дорогую рыбу, включая соленую, слабосоленую и подкопченную, возрос на фоне снижения потребления колбасы, твердого-полутвердого сыра и даже мясных деликатесов", - говорится в исследовании. При этом средний чек по красной рыбе в 2023 году был на 85% выше, чем на сырокопченую и сыровяленую колбасу. В свою очередь тренд на потребление красной рыбы в этом году усилился. "В этот период россияне стали переключаться на нее даже с мясных деликатесов и варено-копченой колбасы. Средний чек по отношению к сырокопченой и сыровяленой колбасе остается высоким, на уровне 74%", - добавили там. Аналитики полагают, что снижение среднего чека по красной рыбе по сравнению с 2023 годом может быть связано с активным развитием собственных торговых марок и предложением продуктовых сетей выгодных цен по скидкам и промо-акциям. "Мы видим, что потребительский интерес к рыбе в России растет, и 2024 год подтверждает эту тенденцию. Красная рыба перестала быть "праздничным" продуктом и все чаще появляется на повседневном столе. Однако, чтобы закрепить этот тренд и развивать отрасль дальше эффективно, производителям и торговым сетям нужно действовать сообща. Спрос есть, но нужно его стимулировать и делать рыбу доступнее", - резюмировала директор по развитию бизнеса холдинга "Ромир" Анастасия Джафарова.

https://1prime.ru/20240527/ryba-848547934.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

продукты питания, рыба, колбаса, сыр, ромир