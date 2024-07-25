https://1prime.ru/20240725/rzhd-850427987.html
РЖД готовят инвестпрограмму на пять лет
РЖД готовят инвестпрограмму на пять лет - 25.07.2024, ПРАЙМ
РЖД готовят инвестпрограмму на пять лет
РЖД готовят инвестиционную программу на 5 лет для утверждения на правительстве РФ в ноябре, тогда как последние годы ее делали на 1 год, сообщил замдиректора... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T13:14+0300
2024-07-25T13:14+0300
2024-07-25T13:14+0300
кабмин
ржд
инвестпрограмма
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_1330bf876b5dda4fe55f1b712754e535.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД готовят инвестиционную программу на 5 лет для утверждения на правительстве РФ в ноябре, тогда как последние годы ее делали на 1 год, сообщил замдиректора департамента госполитики в области железнодорожного транспорта Константин Григорьев. "Как вы знаете, последние годы мы делали инвестпрограмму только на 1 год. Сначала была трехлетка, потом на 1 год. Сейчас поручение дано, сейчас разрабатывается инвестпрограмма пятилетняя, которая в ноябре месяце планируется к утверждению на заседании правительства РФ", - сообщил Григорьев на рабочем совещании по развитию транспортного машиностроения РФ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2f58f0f093af65ecb2faaa10379a001.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, инвестпрограмма
Кабмин, РЖД, инвестпрограмма
РЖД готовят инвестпрограмму на пять лет
РЖД готовят инвестпрограмму на 5 лет для утверждения в правительстве в ноябре
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД готовят инвестиционную программу на 5 лет для утверждения на правительстве РФ в ноябре, тогда как последние годы ее делали на 1 год, сообщил замдиректора департамента госполитики в области железнодорожного транспорта Константин Григорьев.
"Как вы знаете, последние годы мы делали инвестпрограмму только на 1 год. Сначала была трехлетка, потом на 1 год. Сейчас поручение дано, сейчас разрабатывается инвестпрограмма пятилетняя, которая в ноябре месяце планируется к утверждению на заседании правительства РФ", - сообщил Григорьев на рабочем совещании по развитию транспортного машиностроения РФ.