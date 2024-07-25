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РЖД готовят инвестпрограмму на пять лет

РЖД готовят инвестпрограмму на пять лет - 25.07.2024, ПРАЙМ

РЖД готовят инвестпрограмму на пять лет

РЖД готовят инвестиционную программу на 5 лет для утверждения на правительстве РФ в ноябре, тогда как последние годы ее делали на 1 год, сообщил замдиректора... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T13:14+0300

2024-07-25T13:14+0300

2024-07-25T13:14+0300

кабмин

ржд

инвестпрограмма

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД готовят инвестиционную программу на 5 лет для утверждения на правительстве РФ в ноябре, тогда как последние годы ее делали на 1 год, сообщил замдиректора департамента госполитики в области железнодорожного транспорта Константин Григорьев. "Как вы знаете, последние годы мы делали инвестпрограмму только на 1 год. Сначала была трехлетка, потом на 1 год. Сейчас поручение дано, сейчас разрабатывается инвестпрограмма пятилетняя, которая в ноябре месяце планируется к утверждению на заседании правительства РФ", - сообщил Григорьев на рабочем совещании по развитию транспортного машиностроения РФ.

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ржд, инвестпрограмма