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РЖД готовят инвестпрограмму на пять лет - 25.07.2024, ПРАЙМ
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РЖД готовят инвестпрограмму на пять лет
РЖД готовят инвестпрограмму на пять лет - 25.07.2024, ПРАЙМ
РЖД готовят инвестпрограмму на пять лет
РЖД готовят инвестиционную программу на 5 лет для утверждения на правительстве РФ в ноябре, тогда как последние годы ее делали на 1 год, сообщил замдиректора... | 25.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД готовят инвестиционную программу на 5 лет для утверждения на правительстве РФ в ноябре, тогда как последние годы ее делали на 1 год, сообщил замдиректора департамента госполитики в области железнодорожного транспорта Константин Григорьев. "Как вы знаете, последние годы мы делали инвестпрограмму только на 1 год. Сначала была трехлетка, потом на 1 год. Сейчас поручение дано, сейчас разрабатывается инвестпрограмма пятилетняя, которая в ноябре месяце планируется к утверждению на заседании правительства РФ", - сообщил Григорьев на рабочем совещании по развитию транспортного машиностроения РФ.
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ржд, инвестпрограмма
Кабмин, РЖД, инвестпрограмма
13:14 25.07.2024
 
РЖД готовят инвестпрограмму на пять лет

РЖД готовят инвестпрограмму на 5 лет для утверждения в правительстве в ноябре

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. РЖД готовят инвестиционную программу на 5 лет для утверждения на правительстве РФ в ноябре, тогда как последние годы ее делали на 1 год, сообщил замдиректора департамента госполитики в области железнодорожного транспорта Константин Григорьев.
"Как вы знаете, последние годы мы делали инвестпрограмму только на 1 год. Сначала была трехлетка, потом на 1 год. Сейчас поручение дано, сейчас разрабатывается инвестпрограмма пятилетняя, которая в ноябре месяце планируется к утверждению на заседании правительства РФ", - сообщил Григорьев на рабочем совещании по развитию транспортного машиностроения РФ.
 
КабминРЖДинвестпрограмма
 
 
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