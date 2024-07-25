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Минфин США планирует совершенствовать реализацию антироссийских санкций
Минфин США планирует совершенствовать реализацию антироссийских санкций - 25.07.2024, ПРАЙМ
Минфин США планирует совершенствовать реализацию антироссийских санкций
США планируют совершенствовать свой подход по реализации санкций против России, заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T19:05+0300
2024-07-25T19:05+0300
2024-07-25T19:06+0300
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ВАШИНГТОН, 25 июл — ПРАЙМ. США планируют совершенствовать свой подход по реализации санкций против России, заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен. Йеллен подчеркнула, что подход по реализации санкционных мер в отношении РФ должны усиливаться и укрепляться.В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что наша страна считает американские санкции нелегитимными и подрывающими основы экономики. Он отметил, что эти санкции наносят ущерб не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит.Несмотря на всё более жесткие санкции, которые вводят западные страны в отношении России после начала военной спецоперации на Украине, наша страна успешно противостоит им. Президент Владимир Путин отметил, что санкции, введённые западными странами, серьёзно ударили по всей мировой экономике. Главная цель США и их союзников — сделать жизнь миллионов людей хуже.
https://1prime.ru/20240724/moldaviya-850405741.html
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россия, сша, джанет йеллен
Политика, РОССИЯ, США, Джанет Йеллен
Минфин США планирует совершенствовать реализацию антироссийских санкций
Йеллен: США усилят свой подход по реализации санкций против России
ВАШИНГТОН, 25 июл — ПРАЙМ. США планируют совершенствовать свой подход по реализации санкций против России, заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен.
Йеллен подчеркнула, что подход по реализации санкционных мер в отношении РФ должны усиливаться и укрепляться.
В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что наша страна считает американские санкции нелегитимными и подрывающими основы экономики. Он отметил, что эти санкции наносят ущерб не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит.
В Молдавии заявили, что страна поддержала 80% европейских санкций против РФ
Несмотря на всё более жесткие санкции, которые вводят западные страны в отношении России после начала военной спецоперации на Украине, наша страна успешно противостоит им. Президент Владимир Путин отметил, что санкции, введённые западными странами, серьёзно ударили по всей мировой экономике. Главная цель США и их союзников — сделать жизнь миллионов людей хуже.