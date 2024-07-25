https://1prime.ru/20240725/sanktsii-850439500.html

СМИ узнали об отношении властей США к антироссийским санкциям

СМИ узнали об отношении властей США к антироссийским санкциям - 25.07.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали об отношении властей США к антироссийским санкциям

Чрезмерное использование Вашингтоном инструмента "экономической войны" вызывает озабоченность в правительственных кругах, пишет в четверг Washington Post. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T19:46+0300

2024-07-25T19:46+0300

2024-07-25T19:46+0300

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ВАШИНГТОН, 25 июл — ПРАЙМ. Чрезмерное использование Вашингтоном инструмента "экономической войны" вызывает озабоченность в правительственных кругах, пишет в четверг Washington Post. "Соединенные Штаты, подвергая треть стран мира какому-либо финансовому давлению на физических лиц или организации, вводят втрое больше санкций, чем любая иная страна или международная организация", - пишет издание. "Они стали почти инстинктивным оружием экономической войны и их чрезмерное использование признается на самых высоких этажах правительства", - говорится в публикации. Авторы статьи также отмечают, что санкции превратились в "многомиллиардную индустрию" для лоббистов и влиятельных компаний. Эти компании обогащают бывших американских чиновников, которых нанимают зарубежные страны и олигархи для противодействия санкциям.В статье говорится, что санкционный режим и даже угроза его применения способствуют тому, что "автократические режимы обращаются к черному рынку", а противники США наращивают взаимодействие в попытках обойти финансовые ограничения, наложенные Вашингтоном. Газета отмечает, что наказание через отказ в доступе к доллару приводит к желанию отказаться от него.По словам источников, многие представители правительства США осознают, что санкции могут стать менее эффективными, если их использовать слишком часто. Некоторые из них говорят об этом напрямую президенту Байдену.Однако, как отмечает издание, США вновь вводят санкции с рекордной скоростью. Сейчас более 60% стран с низким уровнем дохода находятся под тем или иным видом финансового давления со стороны США.

https://1prime.ru/20240725/sanktsii-850439132.html

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