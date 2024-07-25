https://1prime.ru/20240725/sboy-850415177.html

В МИД прокомментировали глобальный компьютерный сбой

В МИД прокомментировали глобальный компьютерный сбой - 25.07.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали глобальный компьютерный сбой

Глобальный сбой, который произошел ранее с техникой на базе Windows, продемонстрировал, какую цену имеет зависимость от услуг монопольного поставщика решений в... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T05:27+0300

2024-07-25T05:27+0300

2024-07-25T05:37+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Глобальный сбой, который произошел ранее с техникой на базе Windows, продемонстрировал, какую цену имеет зависимость от услуг монопольного поставщика решений в сфере информационных технологий, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. Утром 19 июля произошел глобальный сбой технических устройств, работающих на базе операционной системы Windows. Вследствие этого пострадали многочисленные операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что сбой произошел из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Комментируя это событие, Вершинин подчеркнул, что "инцидент продемонстрировал, какова цена зависимости от услуг монопольного поставщика IT-решений". "Разумеется, определенную долю ответственности в данном случае несут государства, которые позволили завязать функционирование критически важной инфраструктуры на продукции Microsoft", - отметил дипломат.Вершинин назвал ситуацию с глобальным сбоем показательной. По его словам, Соединенные Штаты и их союзники привыкли искать "корень всех бед в цифровом пространстве в компьютерных атаках, которые лживо приписывали России и другим неугодным государствам"."Однако, как выяснилось, действительно масштабный ущерб, затронувший целый ряд преимущественно развитых стран, может быть спровоцирован ошибкой при обновлении программного обеспечения якобы надежной операционной системы компании Microsoft", - сказал он, подчеркнув, что в результате инцидента были парализованы предприятия таких секторов, как гражданская авиация, медицина, финансы.По словам Вершинина, Россия выступает за четкие законодательные правила деятельности IT-корпораций и наделение регуляторов необходимыми контрольными полномочиями"Совершенно очевидно, что вина за подобный сбой (совокупный урон измеряется миллиардами долларов) лежит и на недобросовестных IT-корпорациях, стремящихся захватывать новые рынки без должного внимания обеспечению качества услуг и продуктов", - подчеркнул он."Убеждены, что решать эту проблему необходимо за счет разработки и закрепления в национальных законодательствах четких правил деятельности компаний Кремниевой долины, наделения регуляторов необходимыми контрольными полномочиями", - добавил диломат.По словам замглавы МИД России, на этом фоне РФ совместно с развивающимися странами продолжает системные усилия на глобальной арене по формированию прозрачных и равноправных отношений государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий."В частности, пресекаем настойчивые попытки западных правительств уравнять подконтрольные им IT-корпорации, вроде Microsoft, в правах с государствами при обсуждении вопросов международной информационной безопасности", - заявил он.Как подчеркнул Вершинин, Москва призывает партнеров сотрудничать с надежными поставщиками в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе компаниями из России."Призываем всех наших партнеров налаживать сотрудничество с более надежными и ответственными поставщиками в сфере ИКТ, в том числе российскими компаниями", - сказал он.

https://1prime.ru/20240722/sboy-850343275.html

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