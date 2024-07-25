https://1prime.ru/20240725/shedevrum-850423452.html

Яндекс добавил в "Шедеврум" новые функции с нейросетью

Яндекс добавил в "Шедеврум" новые функции с нейросетью - 25.07.2024, ПРАЙМ

Яндекс добавил в "Шедеврум" новые функции с нейросетью

Пользователи приложения "Яндекса" "Шедеврум" теперь могут создавать клипы из сгенерированных нейросетью видео или картинок и добавлять к ним музыку, рассказали... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T11:16+0300

2024-07-25T11:16+0300

2024-07-25T11:16+0300

яндекс

приложения

приложения "яндекс"

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Пользователи приложения "Яндекса" "Шедеврум" теперь могут создавать клипы из сгенерированных нейросетью видео или картинок и добавлять к ним музыку, рассказали в компании. "Пользователи "Шедеврума" теперь могут создавать клипы из видео, изображений и фильтрумов, сгенерированных с помощью нейросети YandexART. Новые возможности будут полезны, например, артистам: музыканты смогут использовать приложение как инструмент для создания обложек, видеошотов и других роликов", - говорится в сообщении. Чтобы создать клип в приложении, нужно выбрать несколько сгенерированных YandexART видео или картинок, затем смонтировать их во встроенном редакторе и добавить отрывок из песни. Продолжительность клипа может быть не больше двух минут. Сейчас в музыкальной библиотеке сервиса доступно более 430 тысяч треков из каталога "Яндекс Музыки", и она будет пополняться. Отмечается, что артисты уже используют приложение для визуального оформления своего творчества. Например, ранее "Винтаж", Баста, DJ Groove и другие создали с помощью нейросети обложки для своих треков. "Яндекс" представил "Шедеврум" в апреле 2023 года. Сразу после запуска приложение попало на первые строчки российских топов App Store и Google Play, и с тех пор его установили 5,8 миллиона пользователей iOS и Android. Нейросеть "Шедеврума" содержит 5 миллиардов параметров и обучалась на 330 миллионах примеров пар картинок с текстовым описанием, добавили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20240721/alisa-850304977.html

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