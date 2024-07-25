https://1prime.ru/20240725/sholts-850430441.html

Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией

Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией - 25.07.2024, ПРАЙМ

Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией

Решения Берлина в вопросе Украины направлены на предотвращение войны между Россией и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, его выступление... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T14:55+0300

2024-07-25T14:55+0300

2024-07-25T15:11+0300

политика

россия

нато

олаф шольц

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Решения Берлина в вопросе Украины направлены на предотвращение войны между Россией и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, его выступление на пресс-конференции транслировал канал Phoenix."Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО", — заявил немецкий лидер.По словам главы ФРГ, Киев будет дальше продолжать получать поддержку Германии. Тем не менее, немецкая сторона рассматривает возможность участия Москвы в следующем переговорном процессе по Украине.Ранее СМИ сообщали, что Германия и ее западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.

https://1prime.ru/20240724/sholts-850402763.html

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россия, нато, олаф шольц