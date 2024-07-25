https://1prime.ru/20240725/sholts-850430441.html
Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией - 25.07.2024, ПРАЙМ
Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Решения Берлина в вопросе Украины направлены на предотвращение войны между Россией и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, его выступление... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T14:55+0300
2024-07-25T14:55+0300
2024-07-25T15:11+0300
политика
россия
нато
олаф шольц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Решения Берлина в вопросе Украины направлены на предотвращение войны между Россией и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, его выступление на пресс-конференции транслировал канал Phoenix."Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО", — заявил немецкий лидер.По словам главы ФРГ, Киев будет дальше продолжать получать поддержку Германии. Тем не менее, немецкая сторона рассматривает возможность участия Москвы в следующем переговорном процессе по Украине.Ранее СМИ сообщали, что Германия и ее западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.
https://1prime.ru/20240724/sholts-850402763.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, олаф шольц
Политика, РОССИЯ, НАТО, Олаф Шольц
Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Шольц: ФРГ принимает решения, которые не ведут к эскалации между НАТО и Россией
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Решения Берлина в вопросе Украины направлены на предотвращение войны между Россией и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, его выступление на пресс-конференции транслировал канал Phoenix
.
"Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО", — заявил немецкий лидер.
По словам главы ФРГ, Киев будет дальше продолжать получать поддержку Германии. Тем не менее, немецкая сторона рассматривает возможность участия Москвы в следующем переговорном процессе по Украине.
Ранее СМИ сообщали, что Германия и ее западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.
Шольц увязал вопрос размещения ракет США в Германии с прекращением СВО