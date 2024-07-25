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Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией - 25.07.2024, ПРАЙМ
Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Решения Берлина в вопросе Украины направлены на предотвращение войны между Россией и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, его выступление... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T14:55+0300
2024-07-25T15:11+0300
политика
россия
нато
олаф шольц
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Решения Берлина в вопросе Украины направлены на предотвращение войны между Россией и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, его выступление на пресс-конференции транслировал канал Phoenix."Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО", — заявил немецкий лидер.По словам главы ФРГ, Киев будет дальше продолжать получать поддержку Германии. Тем не менее, немецкая сторона рассматривает возможность участия Москвы в следующем переговорном процессе по Украине.Ранее СМИ сообщали, что Германия и ее западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.
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россия, нато, олаф шольц
Политика, РОССИЯ, НАТО, Олаф Шольц
14:55 25.07.2024 (обновлено: 15:11 25.07.2024)
 
Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией

Шольц: ФРГ принимает решения, которые не ведут к эскалации между НАТО и Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Решения Берлина в вопросе Украины направлены на предотвращение войны между Россией и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, его выступление на пресс-конференции транслировал канал Phoenix.
"Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО", — заявил немецкий лидер.
По словам главы ФРГ, Киев будет дальше продолжать получать поддержку Германии. Тем не менее, немецкая сторона рассматривает возможность участия Москвы в следующем переговорном процессе по Украине.
Ранее СМИ сообщали, что Германия и ее западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
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ПолитикаРОССИЯНАТООлаф Шольц
 
 
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