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Операторы РФ поддержали лимит продажи сим-карт одному владельцу

Операторы РФ поддержали лимит продажи сим-карт одному владельцу - 25.07.2024, ПРАЙМ

Операторы РФ поддержали лимит продажи сим-карт одному владельцу

Количество сим-карт для продажи одному россиянину нужно ограничить, оптимальным числом будет 20 сим-карт, однако с учетом развития цифровизации такое количество | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T14:19+0300

2024-07-25T14:19+0300

2024-07-25T14:19+0300

экономика

россия

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операторы

сотовые операторы

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Количество сим-карт для продажи одному россиянину нужно ограничить, оптимальным числом будет 20 сим-карт, однако с учетом развития цифровизации такое количество может стать недостаточным, таким мнением с РИА Новости поделились в операторах "большой четверки". Ранее в материале "Коммерсанта" указывалось, что ко второму чтению в Госдуме к инициативе об ограничении оборота сим-карт для иностранцев планируется добавить требование об ограничении числа сим-карт в одни руки до 20 штук и для россиян. Также, по словам газеты, обсуждается "реидентификация" уже существующих абонентов через "Госуслуги" для проверки, действительно ли они пользуются тем или иным номером. "Число в 20 сим-карт, которые допускаются к регистрации на одного человека, пока считаем оптимальным. Однако не исключаем, что с учетом развития цифровизации, интернета вещей, распространения умных устройства оно может стать недостаточным", — рассказали в Tele2. В "Мегафоне" добавили, что "такое ограничение (числа сим-карт — прим. ред.) ... представляется правильным". В "Мегафоне" также напомнили, что сейчас законодательно не установлено ограничение по регистрации сим-карт на одного человека: у операторов нет оснований для отказа в продаже, даже в тех случаях, когда сим-карты приобретаются в больших объемах. Другие операторы "большой четверки" также считают целесообразным ограничить продажу сим-карт на одного гражданина РФ. Так, "Билайн" поделился с агентством, что поддерживает инициативы, направленные на борьбу с распространением "серых" сим-карт и каналами их сбыта. В свою очередь в МТС считают, что необходимо создать гибкий механизм дополнительного оформления сим-карт, так как сегодня активно развивается рынок интернета вещей, а в семьях симки покупают для детей и лиц старшего возраста. В "Мегафоне" сообщили также о необходимости проводить повторную идентификацию уже существующего абонента через "Госуслуги": это занимает лишь несколько секунд и избавляет абонента от необходимости посещения салона связи. Тогда как МТС и Tele2 считают, что к такой проверке абонентов стоит подходить аккуратно. По мнению Tele2, повторная идентификация через портал должна касаться определенных категорий граждан, а критерии для такой выборки необходимо выработать совместно с участниками рынка. В конце мая глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в России могут внести изменения в процедуру выдачи сим-карт в отношении российских абонентов. По его словам, необходимо упорядочить этот процесс.

https://1prime.ru/20240725/simkarty-850416818.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сим-карта, операторы, сотовые операторы