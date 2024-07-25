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В России могут ограничить число сим-карт на одного гражданина
В России могут ограничить число сим-карт на одного гражданина - 25.07.2024, ПРАЙМ
В России могут ограничить число сим-карт на одного гражданина
В России рассматривается возможность ограничения количества сим-карт, которые можно купить на один паспорт, до 20 штук, пишет "Коммерсант". | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T07:12+0300
2024-07-25T07:12+0300
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. В России рассматривается возможность ограничения количества сим-карт, которые можно купить на один паспорт, до 20 штук, пишет "Коммерсант".Операторы связи считают, что 20 сим-карт - оптимальное количество, однако признают факт роста числа сим-карт из-за распространения "умных" устройств.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ частности, обсуждается возможность "реидентификации" существующих абонентов через "Госуслуги" для проверки, что именно они используют зарегистрированные на них номера.Депутаты Антон Горелкин и Василий Пискарев внесли поправки к законам "О связи" и "О биометрии", ограничивающие количество сим-карт для иностранцев до 10 штук и требующие биометрической идентификации. В первом чтении законопроект касался только иностранцев и лиц без гражданства, но в процессе обсуждения могут быть внесены изменения.Операторы "Вымпелком", "МегаФон", МТС и Tele2 не видят оснований для отказа в продаже сим-карт, но признают необходимость проверки абонентов.При этом обсуждается необходимость гибких механизмов оформления сим-карт для интернета вещей и устройств управления. Рынок NB-IoT в России достиг 1,1 миллиарда рублей в прошлом году и может вырасти до 6,3 миллиарда рублей к 2026 году. Спрос на товары для умного дома в 2023 году увеличился на 90%, что подтверждает тренд на рост спроса на "умные" устройства.
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сотовая связь, госдума
В России могут ограничить число сим-карт на одного гражданина
"Коммерсант": одному россиянину предложили продавать не более 20 сим-карт
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ.
В России рассматривается возможность ограничения количества сим-карт, которые можно купить на один паспорт, до 20 штук, пишет "Коммерсант"
.
Операторы связи считают, что 20 сим-карт - оптимальное количество, однако признают факт роста числа сим-карт из-за распространения "умных" устройств.
В частности, обсуждается возможность "реидентификации" существующих абонентов через "Госуслуги" для проверки, что именно они используют зарегистрированные на них номера.
Россиянам назвали риски использования "серых" сим-карт
Депутаты Антон Горелкин и Василий Пискарев внесли поправки к законам "О связи" и "О биометрии", ограничивающие количество сим-карт для иностранцев до 10 штук и требующие биометрической идентификации. В первом чтении законопроект касался только иностранцев и лиц без гражданства, но в процессе обсуждения могут быть внесены изменения.
Операторы "Вымпелком", "МегаФон", МТС и Tele2 не видят оснований для отказа в продаже сим-карт, но признают необходимость проверки абонентов.
При этом обсуждается необходимость гибких механизмов оформления сим-карт для интернета вещей и устройств управления. Рынок NB-IoT в России достиг 1,1 миллиарда рублей в прошлом году и может вырасти до 6,3 миллиарда рублей к 2026 году. Спрос на товары для умного дома в 2023 году увеличился на 90%, что подтверждает тренд на рост спроса на "умные" устройства.