https://1prime.ru/20240725/simkarty-850416818.html

В России могут ограничить число сим-карт на одного гражданина

В России могут ограничить число сим-карт на одного гражданина - 25.07.2024, ПРАЙМ

В России могут ограничить число сим-карт на одного гражданина

В России рассматривается возможность ограничения количества сим-карт, которые можно купить на один паспорт, до 20 штук, пишет "Коммерсант". | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T07:12+0300

2024-07-25T07:12+0300

2024-07-25T07:12+0300

сотовая связь

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/77113/19/771131910_0:67:1500:911_1920x0_80_0_0_3fd2b6f3b05390a5029debf2bed5e9da.jpg

МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. В России рассматривается возможность ограничения количества сим-карт, которые можно купить на один паспорт, до 20 штук, пишет "Коммерсант".Операторы связи считают, что 20 сим-карт - оптимальное количество, однако признают факт роста числа сим-карт из-за распространения "умных" устройств.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ частности, обсуждается возможность "реидентификации" существующих абонентов через "Госуслуги" для проверки, что именно они используют зарегистрированные на них номера.Депутаты Антон Горелкин и Василий Пискарев внесли поправки к законам "О связи" и "О биометрии", ограничивающие количество сим-карт для иностранцев до 10 штук и требующие биометрической идентификации. В первом чтении законопроект касался только иностранцев и лиц без гражданства, но в процессе обсуждения могут быть внесены изменения.Операторы "Вымпелком", "МегаФон", МТС и Tele2 не видят оснований для отказа в продаже сим-карт, но признают необходимость проверки абонентов.При этом обсуждается необходимость гибких механизмов оформления сим-карт для интернета вещей и устройств управления. Рынок NB-IoT в России достиг 1,1 миллиарда рублей в прошлом году и может вырасти до 6,3 миллиарда рублей к 2026 году. Спрос на товары для умного дома в 2023 году увеличился на 90%, что подтверждает тренд на рост спроса на "умные" устройства.

https://1prime.ru/20240708/simkarty-849921967.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сотовая связь, госдума