https://1prime.ru/20240725/ssha-850431769.html
ВВП США вырос во втором квартале
ВВП США вырос во втором квартале - 25.07.2024, ПРАЙМ
ВВП США вырос во втором квартале
ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T15:35+0300
2024-07-25T15:35+0300
2024-07-25T15:35+0300
экономика
сша
ввп
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста американской экономики лишь на 2% в пересчете на год.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ввп
ВВП США вырос во втором квартале
ВВП США во II квартале, по первой оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста американской экономики лишь на 2% в пересчете на год.