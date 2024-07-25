https://1prime.ru/20240725/ssha-850431769.html

ВВП США вырос во втором квартале

ВВП США вырос во втором квартале - 25.07.2024, ПРАЙМ

ВВП США вырос во втором квартале

ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T15:35+0300

2024-07-25T15:35+0300

2024-07-25T15:35+0300

экономика

сша

ввп

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста американской экономики лишь на 2% в пересчете на год.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ввп