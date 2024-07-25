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У берегов Турции обнаружили гидроцикл со взрывчаткой, возможно с Украины

У берегов Турции обнаружили гидроцикл со взрывчаткой, возможно с Украины - 25.07.2024, ПРАЙМ

У берегов Турции обнаружили гидроцикл со взрывчаткой, возможно с Украины

Гидроцикл, предположительно с Украины, обнаружили у берегов Стамбула в Черном море, он начинен взрывчаткой. Об этом сообщил телеканал Haber Global. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T16:18+0300

2024-07-25T16:18+0300

2024-07-25T16:18+0300

турция

украина

стамбул

взрывчатка

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СТАМБУЛ, 25 июл - ПРАЙМ. Гидроцикл, предположительно с Украины, обнаружили у берегов Стамбула в Черном море, он начинен взрывчаткой. Об этом сообщил телеканал Haber Global. "Спасатели увидели утром с берега у района Чаталджа в Стамбуле гидроцикл, предположительно, принадлежащий украинскому флоту и начиненный взрывчаткой", - сказано в сообщении.Отмечается, что взрывчатку и камеры в гидроцикле обнаружила полиция после того, как транспортное средство оттащили на берег. Haber добавил, что находку также осмотрят военные.

https://1prime.ru/20240724/zaderzhanie-850406468.html

турция

украина

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турция, украина, стамбул, взрывчатка