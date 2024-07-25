https://1prime.ru/20240725/sud-850437453.html

Следствие попросило арестовать главу военно-строительной компании Белкова

Следствие попросило арестовать главу военно-строительной компании Белкова - 25.07.2024, ПРАЙМ

Следствие попросило арестовать главу военно-строительной компании Белкова

Следствие направило в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте экс-генерального директора Военно-строительной компании Минобороны России Андрея Белкова. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T17:46+0300

2024-07-25T17:46+0300

2024-07-25T17:46+0300

россия

суд

минобороны

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Следствие направило в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте экс-генерального директора Военно-строительной компании Минобороны России Андрея Белкова."Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андрей Белкова", — сообщили в суде агентству РИА Новости.По данным следствия, Белкова подозревают в совершении махинаций по приобретению томографов. По информации источников в правоохранительных органах, Белков был задержан при выполнении компанией гособоронзаказа, работу которой курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов.

https://1prime.ru/20240723/sud-850377833.html

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