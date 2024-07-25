https://1prime.ru/20240725/sud-850437453.html
Следствие попросило арестовать главу военно-строительной компании Белкова
Следствие попросило арестовать главу военно-строительной компании Белкова - 25.07.2024, ПРАЙМ
Следствие попросило арестовать главу военно-строительной компании Белкова
Следствие направило в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте экс-генерального директора Военно-строительной компании Минобороны России Андрея Белкова. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:46+0300
2024-07-25T17:46+0300
2024-07-25T17:46+0300
россия
суд
минобороны
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Следствие направило в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте экс-генерального директора Военно-строительной компании Минобороны России Андрея Белкова."Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андрей Белкова", — сообщили в суде агентству РИА Новости.По данным следствия, Белкова подозревают в совершении махинаций по приобретению томографов. По информации источников в правоохранительных органах, Белков был задержан при выполнении компанией гособоронзаказа, работу которой курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов.
https://1prime.ru/20240723/sud-850377833.html
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россия, суд, минобороны
Следствие попросило арестовать главу военно-строительной компании Белкова
Главу военно-строительной компании Белкова хотят арестовать по делу о махинациях
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Следствие направило в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте экс-генерального директора Военно-строительной компании Минобороны России Андрея Белкова.
"Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андрей Белкова", — сообщили в суде агентству РИА Новости.
По данным следствия, Белкова подозревают в совершении махинаций по приобретению томографов. По информации источников в правоохранительных органах, Белков был задержан при выполнении компанией гособоронзаказа, работу которой курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов.
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