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Суд в Москве арестовал экс-главу военно-строительной компании Белкова
Суд в Москве арестовал экс-главу военно-строительной компании Белкова - 25.07.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве арестовал экс-главу военно-строительной компании Белкова
Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора Военно-строительной компании (ВСК) Министерства обороны Андрея Белкова по делу о мошенничестве,... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T19:16+0300
2024-07-25T19:16+0300
2024-07-25T19:23+0300
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора Военно-строительной компании (ВСК) Министерства обороны Андрея Белкова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. Белкову вменяется злоупотребление должностными полномочиями (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ). Накануне газета "Коммерсантъ" писала о его задержании за аферу при гособоронзаказе, когда он был гендиректором Военно-строительной компании. Ее работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Расследуются махинации при закупке томографа, стоимость которого в документах завышена.
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россия, суд, минобороны
Политика, РОССИЯ, суд, Минобороны
Суд в Москве арестовал экс-главу военно-строительной компании Белкова
Главу военно-строительной компании Белкова арестовали по делу о махинациях