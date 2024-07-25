https://1prime.ru/20240725/sudno-850423614.html

Операцию по поиску пропавших с судна Argos Georgia приостановили

Операцию по поиску пропавших с судна Argos Georgia приостановили - 25.07.2024, ПРАЙМ

Операцию по поиску пропавших с судна Argos Georgia приостановили

Операция по поиску четырех пропавших без вести с судна Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов, была приостановлена из-за плохих погодных условий,... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T11:27+0300

2024-07-25T11:27+0300

2024-07-25T11:42+0300

происшествия

кораблекрушение

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Операция по поиску четырех пропавших без вести с судна Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов, была приостановлена из-за плохих погодных условий, рассказал исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик."Спасательная операция пока прекращена из-за погодных условий", — отметил он в беседе с агентством РИА Новости.Также сообщается, что четверо россиян, которые находились на борту, уже в безопасности и находятся в Стэнли. Пострадавшие были осмотрены врачом, один из них находится в больнице, остальные размещены в гостинице.Норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник, на его борту находились 27 человек, включая десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что при крушении погибли трое россиян, четверо выжили, один человек пропал без вести.

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кораблекрушение