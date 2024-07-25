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Раскрыты подробности дела о планах подорвать объекты в "Шереметьево"

Раскрыты подробности дела о планах подорвать объекты в "Шереметьево" - 25.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыты подробности дела о планах подорвать объекты в "Шереметьево"

Михаил Дарий, которого обвиняют в подготовке террористического акта в аэропорту "Шереметьево", намеревался пройти обучение в академии разведки Украины, следует... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T06:19+0300

2024-07-25T06:19+0300

2024-07-25T06:19+0300

аэропорт шереметьево

москва

терроризм

украина

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Михаил Дарий, которого обвиняют в подготовке террористического акта в аэропорту "Шереметьево", намеревался пройти обучение в академии разведки Украины, следует из материалов дела, которые были оглашены государственным обвинителем во Втором западном окружном военном суде. "В ноябре 2022 года Дарий высказывает желание обучаться в академии разведки Украины", - следует из материалов, которыми ознакомилось РИА Новости. Следствие установило, что фигуранты планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в "Шереметьево", ставя целью дестабилизировать обстановку в России. Они также занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Также установлено, что Илья Ковылков и Михаил Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Кроме того, согласно материалам дела, Дарий и Ковылков призывали других людей совершать преступления, включая атаки на здания госорганов и политических партий"В групповом чате (в Telegram - ред.) в текстовом сообщении Дария имеется высказывание, выражающее побуждение, связанное с применением насилия, причинением вреда… Идет речь об уничтожении различных структур… уничтожению зданий государственных органов, в частности ФССП, ФСИН, МВД, ФСБ, политических партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, а также организаций, поддерживавших СВО", - говорится в материалах.Им вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию вменили также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).Гособвинение в ходе прений сторон запросило для Дария 21 год колонии, второму фигуранту - 28 лет. Приговор мужчинам огласят 26 июля. Прокурор считает, что первые 5 лет Дарий и первые 3 года Ковылков должны провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, а также попросил назначить по 1,5 миллионов рублей штрафа обоим.

https://1prime.ru/20240513/ukraina-848097090.html

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аэропорт шереметьево, москва, терроризм, украина