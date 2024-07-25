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На Западе назвали истинного победителя при возвращении Трампа в Белый дом
На Западе назвали истинного победителя при возвращении Трампа в Белый дом - 25.07.2024, ПРАЙМ
На Западе назвали истинного победителя при возвращении Трампа в Белый дом
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет победой для России. Такое мнение выразили эксперты изданию Express. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T16:53+0300
2024-07-25T16:53+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет победой для России. Такое мнение выразили эксперты изданию Express.“В целом, главным бенефициаром, вероятно, станет Россия, если Трамп надавит на Украину, чтобы та признала территории утраченными", - считает преподаватель международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Волф.По его словам, новый президент может пойти на уступки в обмен на ослабление связей Москвы и Пекина.Ассистент-преподаватель международной безопасности в Портсмутском университете, кандидат наук Дэвид Таунли, в свою очередь, отмечает, что Вашингтон также может признать Крым российским.Ранее Трамп сообщал, что, если вернется на пост президента США, сможет урегулировать украинский кризис всего за сутки.
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Политика, Дональд Трамп, США, ЗАПАД
На Западе назвали истинного победителя при возвращении Трампа в Белый дом
Express: Россия станет главным бенефициаром победы Трампа на выборах
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет победой для России. Такое мнение выразили эксперты изданию Express
.
“В целом, главным бенефициаром, вероятно, станет Россия, если Трамп надавит на Украину, чтобы та признала территории утраченными", - считает преподаватель международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Волф.
По его словам, новый президент может пойти на уступки в обмен на ослабление связей Москвы и Пекина.
Ассистент-преподаватель международной безопасности в Портсмутском университете, кандидат наук Дэвид Таунли, в свою очередь, отмечает, что Вашингтон также может признать Крым российским.
Ранее Трамп сообщал, что, если вернется на пост президента США, сможет урегулировать украинский кризис всего за сутки.
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