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На Западе назвали истинного победителя при возвращении Трампа в Белый дом

На Западе назвали истинного победителя при возвращении Трампа в Белый дом - 25.07.2024, ПРАЙМ

На Западе назвали истинного победителя при возвращении Трампа в Белый дом

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет победой для России. Такое мнение выразили эксперты изданию Express. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T16:53+0300

2024-07-25T16:53+0300

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политика

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет победой для России. Такое мнение выразили эксперты изданию Express.“В целом, главным бенефициаром, вероятно, станет Россия, если Трамп надавит на Украину, чтобы та признала территории утраченными", - считает преподаватель международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Волф.По его словам, новый президент может пойти на уступки в обмен на ослабление связей Москвы и Пекина.Ассистент-преподаватель международной безопасности в Портсмутском университете, кандидат наук Дэвид Таунли, в свою очередь, отмечает, что Вашингтон также может признать Крым российским.Ранее Трамп сообщал, что, если вернется на пост президента США, сможет урегулировать украинский кризис всего за сутки.

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дональд трамп, сша, запад