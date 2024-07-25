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Патрушев заявил о кратном увеличении числа учений ВМС Японии с НАТО и США
Патрушев заявил о кратном увеличении числа учений ВМС Японии с НАТО и США - 25.07.2024, ПРАЙМ
Патрушев заявил о кратном увеличении числа учений ВМС Японии с НАТО и США
В 2024 году количество совместных учений военно-морских сил Японии со странами НАТО и другими военными союзниками Вашингтона выросло в 30 раз по сравнению с... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:34+0300
2024-07-25T17:34+0300
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. В 2024 году количество совместных учений военно-морских сил Японии со странами НАТО и другими военными союзниками Вашингтона выросло в 30 раз по сравнению с минувшим годом, сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете". Он отметил, что, позиционируя себя как региональную организацию, заинтересованную в стабильности в Североатлантическом регионе, НАТО фактически продолжает расширяться и теперь обращает свой взор на Азиатско-Тихоокеанский регион, и как главная опора альянса в регионе выбрана Япония с размещенными там военными базами США.Патрушев заявил также , что нельзя не отметить планы по дальнейшему укреплению так называемой "индо-тихоокеанской четвёрки" (IP4), в которую входят Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Он также отметил, что, по заявлениям НАТО, деятельность этой группы будет носить невоенный характер в морском и киберпространстве.В качестве примера Патрушев привел военное партнерство США с Великобританией и Австралией, известное как AUKUS. Это партнерство направлено, в первую очередь, на создание австралийского ядерного подводного флота.
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нато, николай патрушев, япония, корея, сша
Политика, НАТО, Николай Патрушев, ЯПОНИЯ, КОРЕЯ, США
Патрушев заявил о кратном увеличении числа учений ВМС Японии с НАТО и США
Патрушев: число учений ВМС Японии с НАТО и союзниками США росло в 30 раз
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ.
В 2024 году количество совместных учений военно-морских сил Японии со странами НАТО и другими военными союзниками Вашингтона выросло в 30 раз по сравнению с минувшим годом, сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете"
.
Он отметил, что, позиционируя себя как региональную организацию, заинтересованную в стабильности в Североатлантическом регионе, НАТО фактически продолжает расширяться и теперь обращает свой взор на Азиатско-Тихоокеанский регион, и как главная опора альянса в регионе выбрана Япония с размещенными там военными базами США.
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Патрушев заявил также , что нельзя не отметить планы по дальнейшему укреплению так называемой "индо-тихоокеанской четвёрки" (IP4), в которую входят Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Он также отметил, что, по заявлениям НАТО, деятельность этой группы будет носить невоенный характер в морском и киберпространстве.
В качестве примера Патрушев привел военное партнерство США с Великобританией и Австралией, известное как AUKUS. Это партнерство направлено, в первую очередь, на создание австралийского ядерного подводного флота.