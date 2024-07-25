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Цены на один вид удобрений начали снижаться
Цены на один вид удобрений начали снижаться - 25.07.2024, ПРАЙМ
Цены на один вид удобрений начали снижаться
К 18 июля 2024 года цены на гранулированный карбамид перешли к снижению, что может привести к увеличению производства и экспорта российских удобрений, передает... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:26+0300
2024-07-25T12:26+0300
2024-07-25T12:26+0300
экономика
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. К 18 июля 2024 года цены на гранулированный карбамид перешли к снижению, что может привести к увеличению производства и экспорта российских удобрений, передает "Ъ" со ссылкой на данные консалтингового агентства MMI.По сведениям агентства, стоимость гранулированного карбамида (один из основных представителей группы азотных удобрений) снизилась на два процента до 323 долларов за тонну. В то же время, цена на нитрат аммония выросла на 7,3 процента, тогда как цены на хлористый калий остаются стабильными.В первом полугодии 2024 года Китай увеличил импорт российских удобрений на 20 процентов, что стало рекордным показателем. Российские удобрения также активно поставляются в Евросоюз, где объемы поставок увеличились на 70 процентов по сравнению с прошлым годом. Польша, Франция, Германия и Италия стали основными покупателями.Прогнозируется, что к концу 2024 года цены на азотосодержащие удобрения достигнут 300 долларов за тонну. Это может способствовать росту производства и экспорта российских удобрений, заключили в издании.
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россия, удобрения
Экономика, РОССИЯ, удобрения
Цены на один вид удобрений начали снижаться
MMI: мировые цены на основное азотное удобрение начали снижаться
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
К 18 июля 2024 года цены на гранулированный карбамид перешли к снижению, что может привести к увеличению производства и экспорта российских удобрений, передает
"Ъ" со ссылкой на данные консалтингового агентства MMI.
По сведениям агентства, стоимость гранулированного карбамида (один из основных представителей группы азотных удобрений) снизилась на два процента до 323 долларов за тонну. В то же время, цена на нитрат аммония выросла на 7,3 процента, тогда как цены на хлористый калий остаются стабильными.
В первом полугодии 2024 года Китай увеличил импорт российских удобрений на 20 процентов, что стало рекордным показателем. Российские удобрения также активно поставляются в Евросоюз, где объемы поставок увеличились на 70 процентов по сравнению с прошлым годом. Польша, Франция, Германия и Италия стали основными покупателями.
Прогнозируется, что к концу 2024 года цены на азотосодержащие удобрения достигнут 300 долларов за тонну. Это может способствовать росту производства и экспорта российских удобрений, заключили в издании.
Китай нарастил закупки российских удобрений до рекордной суммы