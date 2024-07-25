https://1prime.ru/20240725/udobreniya-850425495.html

Цены на один вид удобрений начали снижаться

Цены на один вид удобрений начали снижаться - 25.07.2024, ПРАЙМ

Цены на один вид удобрений начали снижаться

К 18 июля 2024 года цены на гранулированный карбамид перешли к снижению, что может привести к увеличению производства и экспорта российских удобрений, передает... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T12:26+0300

2024-07-25T12:26+0300

2024-07-25T12:26+0300

экономика

россия

удобрения

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. К 18 июля 2024 года цены на гранулированный карбамид перешли к снижению, что может привести к увеличению производства и экспорта российских удобрений, передает "Ъ" со ссылкой на данные консалтингового агентства MMI.По сведениям агентства, стоимость гранулированного карбамида (один из основных представителей группы азотных удобрений) снизилась на два процента до 323 долларов за тонну. В то же время, цена на нитрат аммония выросла на 7,3 процента, тогда как цены на хлористый калий остаются стабильными.В первом полугодии 2024 года Китай увеличил импорт российских удобрений на 20 процентов, что стало рекордным показателем. Российские удобрения также активно поставляются в Евросоюз, где объемы поставок увеличились на 70 процентов по сравнению с прошлым годом. Польша, Франция, Германия и Италия стали основными покупателями.Прогнозируется, что к концу 2024 года цены на азотосодержащие удобрения достигнут 300 долларов за тонну. Это может способствовать росту производства и экспорта российских удобрений, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240724/udobreniya-850407033.html

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россия, удобрения