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Минфин Украины подсчитал объем полученной внешней помощи

Минфин Украины подсчитал объем полученной внешней помощи - 25.07.2024, ПРАЙМ

Минфин Украины подсчитал объем полученной внешней помощи

Почти 90 миллиардов долларов внешней помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов страны. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T14:19+0300

2024-07-25T14:19+0300

2024-07-25T14:19+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Почти 90 миллиардов долларов внешней помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов страны. "В целом внешнее финансирование за этот период (с февраля 2022 года – ред.) составляет 89,6 миллиарда долларов США. В 2024 году в госбюджет уже поступило 16 миллиардов долларов США международной поддержки. Партнеры заверили в направлении необходимого объема внешней помощи в полном объеме, то есть в целом 38 миллиардов долларов США в 2024 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина Украины. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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