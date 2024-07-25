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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов - 25.07.2024, ПРАЙМ
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов
Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13% годовых, говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T15:15+0300
2024-07-25T15:15+0300
2024-07-25T15:15+0300
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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13% годовых, говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора. В середине июня Нацбанк Украины снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 13% годовых. "Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Это решение учитывает необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка, приближения инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте", - сообщил регулятор в четверг. По данным Нацбанка, в июне инфляция на Украине ускорилась до 4,8%. Прогнозируется, что к концу года она ускорится до 8,5%, а в 2025 году – замедлится до 6,6%.
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ставка, украина, нацбанк украины
Экономика, ставка, УКРАИНА, Нацбанк Украины
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов годовых 25 июля
МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13% годовых, говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.
В середине июня Нацбанк Украины снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 13% годовых.
"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Это решение учитывает необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка, приближения инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте", - сообщил регулятор в четверг.
По данным Нацбанка, в июне инфляция на Украине ускорилась до 4,8%. Прогнозируется, что к концу года она ускорится до 8,5%, а в 2025 году – замедлится до 6,6%.
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