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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов - 25.07.2024, ПРАЙМ
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов
Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13% годовых, говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T15:15+0300
2024-07-25T15:15+0300
экономика
ставка
украина
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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13% годовых, говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора. В середине июня Нацбанк Украины снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 13% годовых. "Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Это решение учитывает необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка, приближения инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте", - сообщил регулятор в четверг. По данным Нацбанка, в июне инфляция на Украине ускорилась до 4,8%. Прогнозируется, что к концу года она ускорится до 8,5%, а в 2025 году – замедлится до 6,6%.
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ставка, украина, нацбанк украины
Экономика, ставка, УКРАИНА, Нацбанк Украины
15:15 25.07.2024
 
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов годовых 25 июля

© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13% годовых, говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.
В середине июня Нацбанк Украины снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 13% годовых.
"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Это решение учитывает необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка, приближения инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте", - сообщил регулятор в четверг.
По данным Нацбанка, в июне инфляция на Украине ускорилась до 4,8%. Прогнозируется, что к концу года она ускорится до 8,5%, а в 2025 году – замедлится до 6,6%.
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