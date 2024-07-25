https://1prime.ru/20240725/ukraina-850431030.html

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов - 25.07.2024, ПРАЙМ

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13% годовых, говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T15:15+0300

2024-07-25T15:15+0300

2024-07-25T15:15+0300

экономика

ставка

украина

нацбанк украины

https://cdnn.1prime.ru/img/81968/25/819682560_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_9e3b7f92ebc1e377357e72b67fb57c7a.jpg

МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13% годовых, говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора. В середине июня Нацбанк Украины снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 13% годовых. "Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Это решение учитывает необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка, приближения инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте", - сообщил регулятор в четверг. По данным Нацбанка, в июне инфляция на Украине ускорилась до 4,8%. Прогнозируется, что к концу года она ускорится до 8,5%, а в 2025 году – замедлится до 6,6%.

https://1prime.ru/20240724/stavka-850412286.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка, украина, нацбанк украины