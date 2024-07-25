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В Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги

В Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги - 25.07.2024, ПРАЙМ

В Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги

В Вашингтоне проходят протесты против выступления в Конгрессе премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху, возле вокзала сорвали и сожгли американские флаги... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T11:34+0300

2024-07-25T11:34+0300

2024-07-25T11:34+0300

вашингтон

сша

протесты

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне проходят протесты против выступления в Конгрессе премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху, возле вокзала сорвали и сожгли американские флаги. Об этом сообщает издание The Hill.Глава израильского правительства выступал перед политиками США в среду, 24 июля. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала его презентацию, назвав худшей в истории."Протестующие, которые призвали к аресту премьер-министра Биньямина Нетаньяху, спустили и затем сожгли американские флаги", - сказано в публикации.Выступление Нетаньяху сопровождалось протестами. Ранее сообщалось, что в рамках одной из акций противники премьера Израиля использовали против него насекомых и пожарную сигнализацию в его отеле.

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вашингтон, сша, протесты