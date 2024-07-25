https://1prime.ru/20240725/vashington-850424251.html
В Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги
В Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги - 25.07.2024, ПРАЙМ
В Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги
В Вашингтоне проходят протесты против выступления в Конгрессе премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху, возле вокзала сорвали и сожгли американские флаги... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T11:34+0300
2024-07-25T11:34+0300
2024-07-25T11:34+0300
вашингтон
сша
протесты
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/61/841256127_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_802f1e526047288288fe69169c35ed59.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне проходят протесты против выступления в Конгрессе премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху, возле вокзала сорвали и сожгли американские флаги. Об этом сообщает издание The Hill.Глава израильского правительства выступал перед политиками США в среду, 24 июля. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала его презентацию, назвав худшей в истории."Протестующие, которые призвали к аресту премьер-министра Биньямина Нетаньяху, спустили и затем сожгли американские флаги", - сказано в публикации.Выступление Нетаньяху сопровождалось протестами. Ранее сообщалось, что в рамках одной из акций противники премьера Израиля использовали против него насекомых и пожарную сигнализацию в его отеле.
https://1prime.ru/20240724/olimpiada-850385023.html
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/61/841256127_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_c7719f9ea7c0917fb8d86d6b03eba04b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, сша, протесты
В Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги
The Hill: в Вашингтоне протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне проходят протесты против выступления в Конгрессе премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху, возле вокзала сорвали и сожгли американские флаги. Об этом сообщает издание The Hill.
Глава израильского правительства выступал перед политиками США в среду, 24 июля. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала его презентацию, назвав худшей в истории.
"Протестующие, которые призвали к аресту премьер-министра Биньямина Нетаньяху, спустили и затем сожгли американские флаги", - сказано в публикации.
Выступление Нетаньяху сопровождалось протестами. Ранее сообщалось, что в рамках одной из акций противники премьера Израиля использовали против него насекомых и пожарную сигнализацию в его отеле.
"Россию ограничили, Израиль — нет". В Турции осудили двойные стандарты МОК