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В Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги - 25.07.2024, ПРАЙМ
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В Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги
В Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги - 25.07.2024, ПРАЙМ
В Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги
В Вашингтоне проходят протесты против выступления в Конгрессе премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху, возле вокзала сорвали и сожгли американские флаги... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T11:34+0300
2024-07-25T11:34+0300
вашингтон
сша
протесты
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне проходят протесты против выступления в Конгрессе премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху, возле вокзала сорвали и сожгли американские флаги. Об этом сообщает издание The Hill.Глава израильского правительства выступал перед политиками США в среду, 24 июля. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала его презентацию, назвав худшей в истории."Протестующие, которые призвали к аресту премьер-министра Биньямина Нетаньяху, спустили и затем сожгли американские флаги", - сказано в публикации.Выступление Нетаньяху сопровождалось протестами. Ранее сообщалось, что в рамках одной из акций противники премьера Израиля использовали против него насекомых и пожарную сигнализацию в его отеле.
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вашингтон, сша, протесты
ВАШИНГТОН, США, протесты
11:34 25.07.2024
 
В Вашингтоне протестующие сожгли американские флаги

The Hill: в Вашингтоне протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне проходят протесты против выступления в Конгрессе премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху, возле вокзала сорвали и сожгли американские флаги. Об этом сообщает издание The Hill.
Глава израильского правительства выступал перед политиками США в среду, 24 июля. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала его презентацию, назвав худшей в истории.
"Протестующие, которые призвали к аресту премьер-министра Биньямина Нетаньяху, спустили и затем сожгли американские флаги", - сказано в публикации.
Выступление Нетаньяху сопровождалось протестами. Ранее сообщалось, что в рамках одной из акций противники премьера Израиля использовали против него насекомых и пожарную сигнализацию в его отеле.
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ВАШИНГТОНСШАпротесты
 
 
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