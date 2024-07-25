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В Калужской области потерпел крушение вертолет

В Калужской области потерпел крушение вертолет - 25.07.2024, ПРАЙМ

В Калужской области потерпел крушение вертолет

Вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области, на месте работают оперативная группа и спасатели, сообщил губернатор Владислав Шапша. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T07:15+0300

2024-07-25T07:15+0300

2024-07-25T07:43+0300

происшествия

калужская область

авиакатастрофа

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области, на месте работают оперативная группа и спасатели, сообщил губернатор Владислав Шапша."В Жиздринском районе потерпел крушение вертолёт МИ-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели", - говорится в Te;egram-канале главы региона.В Минобороны сообщили, что вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового полета."В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28. Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность", - говорится в сообщении.На месте падения вертолета работает комиссия ВКС России.

https://1prime.ru/20240722/vertolet-850315262.html

калужская область

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калужская область, авиакатастрофа