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В Калужской области потерпел крушение вертолет - 25.07.2024, ПРАЙМ
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В Калужской области потерпел крушение вертолет
В Калужской области потерпел крушение вертолет - 25.07.2024, ПРАЙМ
В Калужской области потерпел крушение вертолет
Вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области, на месте работают оперативная группа и спасатели, сообщил губернатор Владислав Шапша. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T07:15+0300
2024-07-25T07:43+0300
происшествия
калужская область
авиакатастрофа
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области, на месте работают оперативная группа и спасатели, сообщил губернатор Владислав Шапша."В Жиздринском районе потерпел крушение вертолёт МИ-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели", - говорится в Te;egram-канале главы региона.В Минобороны сообщили, что вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового полета."В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28. Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность", - говорится в сообщении.На месте падения вертолета работает комиссия ВКС России.
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калужская область, авиакатастрофа
Происшествия, Калужская область, авиакатастрофа
07:15 25.07.2024 (обновлено: 07:43 25.07.2024)
 
В Калужской области потерпел крушение вертолет

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОткрытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области, на месте работают оперативная группа и спасатели, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"В Жиздринском районе потерпел крушение вертолёт МИ-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели", - говорится в Te;egram-канале главы региона.
В Минобороны сообщили, что вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового полета.
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22 июля, 08:54
"В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28. Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность", - говорится в сообщении.
На месте падения вертолета работает комиссия ВКС России.
 
ПроисшествияКалужская областьавиакатастрофа
 
 
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