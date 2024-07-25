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В Калужской области потерпел крушение вертолет
В Калужской области потерпел крушение вертолет - 25.07.2024, ПРАЙМ
В Калужской области потерпел крушение вертолет
Вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области, на месте работают оперативная группа и спасатели, сообщил губернатор Владислав Шапша. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T07:15+0300
2024-07-25T07:15+0300
2024-07-25T07:43+0300
происшествия
калужская область
авиакатастрофа
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области, на месте работают оперативная группа и спасатели, сообщил губернатор Владислав Шапша."В Жиздринском районе потерпел крушение вертолёт МИ-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели", - говорится в Te;egram-канале главы региона.В Минобороны сообщили, что вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового полета."В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28. Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность", - говорится в сообщении.На месте падения вертолета работает комиссия ВКС России.
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калужская область, авиакатастрофа
Происшествия, Калужская область, авиакатастрофа
В Калужской области потерпел крушение вертолет
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области, на месте работают оперативная группа и спасатели, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"В Жиздринском районе потерпел крушение вертолёт МИ-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели", - говорится в Te;egram-канале
главы региона.
В Минобороны сообщили, что вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового полета.
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"В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28. Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность", - говорится в сообщении.
На месте падения вертолета работает комиссия ВКС России.