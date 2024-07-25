https://1prime.ru/20240725/vsu-850429514.html

СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении

СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении - 25.07.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении

Наземные беспилотники Вооруженных сил Украины столкнутся с новой угрозой в виде российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает издание Forbes. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T14:22+0300

2024-07-25T14:22+0300

2024-07-25T14:22+0300

вооружения

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Наземные беспилотники Вооруженных сил Украины столкнутся с новой угрозой в виде российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает издание Forbes."Прямое использование наземных роботов на поле боя будет сложным, и они будут менее эффективными чем люди, которых они должны заменить", - сказано в статье.В материалах отмечается, что ВСУ хотят использовать для боевых действий на земле беспилотники. Однако, подчеркивает Forbes, российские средства РЭБ смогут перехватить их частоты и переписать алгоритмы. Так, ВС России настроят украинские дроны против самих украинцев, добавляет издание.Ранее агентство Bloomberg писало, что Министерство обороны США должно брать пример с России в развитии сил радиоэлектронной борьбы. При этом издание отмечало, что Пентагон провалил свою стратегию развития средств радиоэлектронного противодействия.

https://1prime.ru/20240725/mask-850424631.html

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рэб, россия, всу