https://1prime.ru/20240725/vsu-850429514.html
СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении
СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении - 25.07.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении
Наземные беспилотники Вооруженных сил Украины столкнутся с новой угрозой в виде российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает издание Forbes. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T14:22+0300
2024-07-25T14:22+0300
2024-07-25T14:22+0300
вооружения
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Наземные беспилотники Вооруженных сил Украины столкнутся с новой угрозой в виде российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает издание Forbes."Прямое использование наземных роботов на поле боя будет сложным, и они будут менее эффективными чем люди, которых они должны заменить", - сказано в статье.В материалах отмечается, что ВСУ хотят использовать для боевых действий на земле беспилотники. Однако, подчеркивает Forbes, российские средства РЭБ смогут перехватить их частоты и переписать алгоритмы. Так, ВС России настроят украинские дроны против самих украинцев, добавляет издание.Ранее агентство Bloomberg писало, что Министерство обороны США должно брать пример с России в развитии сил радиоэлектронной борьбы. При этом издание отмечало, что Пентагон провалил свою стратегию развития средств радиоэлектронного противодействия.
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рэб, россия, всу
Вооружения, РЭБ, РОССИЯ, ВСУ
СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении
Forbes: российские средства РЭБ будут угрозой для наземных беспилотников ВСУ
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Наземные беспилотники Вооруженных сил Украины столкнутся с новой угрозой в виде российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает издание Forbes.
"Прямое использование наземных роботов на поле боя будет сложным, и они будут менее эффективными чем люди, которых они должны заменить", - сказано в статье.
В материалах отмечается, что ВСУ хотят использовать для боевых действий на земле беспилотники. Однако, подчеркивает Forbes, российские средства РЭБ смогут перехватить их частоты и переписать алгоритмы. Так, ВС России настроят украинские дроны против самих украинцев, добавляет издание.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Министерство обороны США должно брать пример с России в развитии сил радиоэлектронной борьбы. При этом издание отмечало, что Пентагон провалил свою стратегию развития средств радиоэлектронного противодействия.
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