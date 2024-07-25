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ВТБ объявил о запуске сервиса по продаже машин через аренду или подписку

ВТБ объявил о запуске сервиса по продаже машин через аренду или подписку - 25.07.2024, ПРАЙМ

ВТБ объявил о запуске сервиса по продаже машин через аренду или подписку

В ВТБ анонсировали запуск онлайн-сервиса "ВТБ Авто", через который можно будет продать автомобиль или сдать его в аренду, передает издание РБК. | 25.07.2024, ПРАЙМ

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втб

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В ВТБ анонсировали запуск онлайн-сервиса "ВТБ Авто", через который можно будет продать автомобиль или сдать его в аренду, передает издание РБК.Клиенты сервиса смогут приобрести автомобиль, разделив стоимость на части и протестировав его функционал в течение нескольких месяцев. В этом случае можно будет арендовать машину на три месяца, оплатив при этом бронь и ежемесячный платеж, а позже выкупить ее по остаточной стоимости."Если машина клиенту не подойдет, от выкупа можно свободно отказаться и при желании взять в аренду новую", — уточнили в ВТБ.Кроме того, сервис предоставляет возможность аренды автомобиля по долгосрочной подписке, в которую входит полный пакет обслуживания с регистрацией, страхованием, оплатой транспортного налога, техническим обслуживанием и прочими необходимыми услугами.Как и в первом случае краткосрочной аренды, автомобиль можно будет выкупить, доплатив остаточную стоимость.По данным РБК, аренда транспортного средства вместо его покупки становится все более популярной у россиян. Среди основных причин этой тенденции следующие: развитие общественного транспорта, рост цен на бензин, трудность поиска и высокая стоимость автозапчастей и другие.

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