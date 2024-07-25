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ВТБ объявил о запуске сервиса по продаже машин через аренду или подписку - 25.07.2024, ПРАЙМ
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ВТБ объявил о запуске сервиса по продаже машин через аренду или подписку
ВТБ объявил о запуске сервиса по продаже машин через аренду или подписку - 25.07.2024, ПРАЙМ
ВТБ объявил о запуске сервиса по продаже машин через аренду или подписку
В ВТБ анонсировали запуск онлайн-сервиса "ВТБ Авто", через который можно будет продать автомобиль или сдать его в аренду, передает издание РБК. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T11:01+0300
2024-07-25T11:05+0300
втб
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В ВТБ анонсировали запуск онлайн-сервиса "ВТБ Авто", через который можно будет продать автомобиль или сдать его в аренду, передает издание РБК.Клиенты сервиса смогут приобрести автомобиль, разделив стоимость на части и протестировав его функционал в течение нескольких месяцев. В этом случае можно будет арендовать машину на три месяца, оплатив при этом бронь и ежемесячный платеж, а позже выкупить ее по остаточной стоимости."Если машина клиенту не подойдет, от выкупа можно свободно отказаться и при желании взять в аренду новую", — уточнили в ВТБ.Кроме того, сервис предоставляет возможность аренды автомобиля по долгосрочной подписке, в которую входит полный пакет обслуживания с регистрацией, страхованием, оплатой транспортного налога, техническим обслуживанием и прочими необходимыми услугами.Как и в первом случае краткосрочной аренды, автомобиль можно будет выкупить, доплатив остаточную стоимость.По данным РБК, аренда транспортного средства вместо его покупки становится все более популярной у россиян. Среди основных причин этой тенденции следующие: развитие общественного транспорта, рост цен на бензин, трудность поиска и высокая стоимость автозапчастей и другие.
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втб
ВТБ
11:01 25.07.2024 (обновлено: 11:05 25.07.2024)
 
ВТБ объявил о запуске сервиса по продаже машин через аренду или подписку

РБК: через "ВТБ Авто" теперь можно будет продать автомобиль или сдать его в аренду

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОфис "ВТБ" в Москве
Офис ВТБ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В ВТБ анонсировали запуск онлайн-сервиса "ВТБ Авто", через который можно будет продать автомобиль или сдать его в аренду, передает издание РБК.
Клиенты сервиса смогут приобрести автомобиль, разделив стоимость на части и протестировав его функционал в течение нескольких месяцев. В этом случае можно будет арендовать машину на три месяца, оплатив при этом бронь и ежемесячный платеж, а позже выкупить ее по остаточной стоимости.
"Если машина клиенту не подойдет, от выкупа можно свободно отказаться и при желании взять в аренду новую", — уточнили в ВТБ.
Кроме того, сервис предоставляет возможность аренды автомобиля по долгосрочной подписке, в которую входит полный пакет обслуживания с регистрацией, страхованием, оплатой транспортного налога, техническим обслуживанием и прочими необходимыми услугами.
Как и в первом случае краткосрочной аренды, автомобиль можно будет выкупить, доплатив остаточную стоимость.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
ВТБ рассказал, на что выделяется более половины автокредитов
19 июля, 09:06
По данным РБК, аренда транспортного средства вместо его покупки становится все более популярной у россиян. Среди основных причин этой тенденции следующие: развитие общественного транспорта, рост цен на бензин, трудность поиска и высокая стоимость автозапчастей и другие.
 
ВТБ
 
 
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