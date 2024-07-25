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“АльфаСтрахование” рассказала о крупнейшей выплате по полису - 25.07.2024, ПРАЙМ
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“АльфаСтрахование” рассказала о крупнейшей выплате по полису
“АльфаСтрахование” рассказала о крупнейшей выплате по полису - 25.07.2024, ПРАЙМ
“АльфаСтрахование” рассказала о крупнейшей выплате по полису
В "АльфаСтраховании" с начала года самая крупная выплата по полису для выезжающих за рубеж составила 150 тысяч евро, или 14,2 миллиона рублей, рассказали РИА... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T21:18+0300
2024-07-25T21:18+0300
экономика
россия
альфастрахование
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. В "АльфаСтраховании" с начала года самая крупная выплата по полису для выезжающих за рубеж составила 150 тысяч евро, или 14,2 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе страховщика. Самое крупное страховое возмещение произведено по страховому случаю клиента, который попал в больницу на отдыхе в США. Резкие боли в животе оказались аппендицитом. Клиента госпитализировали и провели экстренную операцию. Выплата составила 150 тысяч евро.Там уточнили, что выплата была произведена в евро по личной договоренности с клиентом, убыток был зарегистрирован и выплачен в такой валюте. Если переводить эту сумму в рубли, то она составит 14,2 миллиона. Еще по одному кейсу выплачено 1,1 миллиона рублей. Клиентка компании отдыхала в Таиланде и решила прокатиться на байке. Из-за безумного городского движения байк попал в ДТП, а клиентка получила травмы. У нее диагностировали закрытые переломы в плече и локте."АльфаСтрахование" также выплатила компенсацию за медицинские расходы клиента на отдыхе в Индонезии. Вся семья, включая детей, были застрахованы. Но беззаботный пляжный отдых был испорчен нападением собаки. В результате ребенок получил укусы и царапины. К счастью, лечение обошлось всего в 120 тысяч рублей.
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россия, альфастрахование
Экономика, РОССИЯ, АльфаСтрахование
21:18 25.07.2024
 
“АльфаСтрахование” рассказала о крупнейшей выплате по полису

Крупнейшая с начала года выплата в "АльфаСтраховании" составила 14,2 млн рублей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтраховой полис ОСАГО в одной из страховых компаний
Страховой полис ОСАГО в одной из страховых компаний - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. В "АльфаСтраховании" с начала года самая крупная выплата по полису для выезжающих за рубеж составила 150 тысяч евро, или 14,2 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе страховщика.
Самое крупное страховое возмещение произведено по страховому случаю клиента, который попал в больницу на отдыхе в США. Резкие боли в животе оказались аппендицитом. Клиента госпитализировали и провели экстренную операцию. Выплата составила 150 тысяч евро.
Там уточнили, что выплата была произведена в евро по личной договоренности с клиентом, убыток был зарегистрирован и выплачен в такой валюте. Если переводить эту сумму в рубли, то она составит 14,2 миллиона.
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Еще по одному кейсу выплачено 1,1 миллиона рублей. Клиентка компании отдыхала в Таиланде и решила прокатиться на байке. Из-за безумного городского движения байк попал в ДТП, а клиентка получила травмы. У нее диагностировали закрытые переломы в плече и локте.
"АльфаСтрахование" также выплатила компенсацию за медицинские расходы клиента на отдыхе в Индонезии. Вся семья, включая детей, были застрахованы. Но беззаботный пляжный отдых был испорчен нападением собаки. В результате ребенок получил укусы и царапины. К счастью, лечение обошлось всего в 120 тысяч рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯАльфаСтрахование
 
 
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