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“АльфаСтрахование” рассказала о крупнейшей выплате по полису

“АльфаСтрахование” рассказала о крупнейшей выплате по полису - 25.07.2024, ПРАЙМ

“АльфаСтрахование” рассказала о крупнейшей выплате по полису

В "АльфаСтраховании" с начала года самая крупная выплата по полису для выезжающих за рубеж составила 150 тысяч евро, или 14,2 миллиона рублей, рассказали РИА... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T21:18+0300

2024-07-25T21:18+0300

2024-07-25T21:18+0300

экономика

россия

альфастрахование

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. В "АльфаСтраховании" с начала года самая крупная выплата по полису для выезжающих за рубеж составила 150 тысяч евро, или 14,2 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе страховщика. Самое крупное страховое возмещение произведено по страховому случаю клиента, который попал в больницу на отдыхе в США. Резкие боли в животе оказались аппендицитом. Клиента госпитализировали и провели экстренную операцию. Выплата составила 150 тысяч евро.Там уточнили, что выплата была произведена в евро по личной договоренности с клиентом, убыток был зарегистрирован и выплачен в такой валюте. Если переводить эту сумму в рубли, то она составит 14,2 миллиона. Еще по одному кейсу выплачено 1,1 миллиона рублей. Клиентка компании отдыхала в Таиланде и решила прокатиться на байке. Из-за безумного городского движения байк попал в ДТП, а клиентка получила травмы. У нее диагностировали закрытые переломы в плече и локте."АльфаСтрахование" также выплатила компенсацию за медицинские расходы клиента на отдыхе в Индонезии. Вся семья, включая детей, были застрахованы. Но беззаботный пляжный отдых был испорчен нападением собаки. В результате ребенок получил укусы и царапины. К счастью, лечение обошлось всего в 120 тысяч рублей.

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россия, альфастрахование