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Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,77 рубля

Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,77 рубля - 25.07.2024, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,77 рубля

Рубль по итогам торгов четверга повысился к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,77 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T19:09+0300

2024-07-25T19:09+0300

2024-07-25T19:09+0300

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга повысился к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,77 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 11,77 рубля.

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