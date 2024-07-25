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Большинство банков в РФ не будут повышать комиссии за покупку юаней

Большинство банков в РФ не будут повышать комиссии за покупку юаней - 25.07.2024, ПРАЙМ

Большинство банков в РФ не будут повышать комиссии за покупку юаней

Большинство российских банков и брокеров не намерены в ближайшее время повышать комиссии за покупку юаней, сообщили РИА Новости в опрошенных организациях. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T14:40+0300

2024-07-25T14:40+0300

2024-07-25T14:40+0300

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Большинство российских банков и брокеров не намерены в ближайшее время повышать комиссии за покупку юаней, сообщили РИА Новости в опрошенных организациях. Так, в Т-Банке заявили, что "со своей стороны таких изменений" не планируют. "Ренессанс банк" сообщил, что в ближайшее время не планирует изменять брокерскую комиссию "за покупку иностранной валюты, в частности китайских юаней". "ПСБ не планирует повышать размер комиссии на покупку юаней на брокерских счетах", — указала пресс-служба. Не планирует повышения комиссии на покупку юаней и "БКС Мир инвестиций". Их пресс-служба уточнила, что комиссия у БКС сейчас от 0% по тарифу "Инвестор" до 0,03% по тарифу "Трейдер". "Если говорить именно о тарифе брокера на покупку юаней, то нет, пока таких повышений не планируется", — в свою очередь сообщила пресс-служба ФГ "Финам". Однако брокер "Райффайзен Инвестиции" сообщил, что с августа повысит комиссию на покупку юаней до 1,9%.

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рынки, банки, юань, брокер