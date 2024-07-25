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Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась

Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась - 25.07.2024, ПРАЙМ

Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась

Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась на 15-25% в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 150 тысяч рублей,... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T06:04+0300

2024-07-25T06:04+0300

2024-07-25T06:04+0300

экономика

зарплата

рынок труда

it-сфера

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась на 15-25% в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 150 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты HR-холдинга Ventra. "В первом полугодии 2024 года, по разным оценкам, оплата труда айтишников на некоторых позициях снизилась на 15-25% относительно аналогичного периода прошлого года - примерно до 150 тысяч рублей", - говорится в исследовании. По словам экспертов, снижение заработной платы в IT-сфере объясняется несколькими причинами. В первую очередь, многие сотрудники потеряли рабочие места в связи с уходом из России крупных иностранных компаний, что вынудило их искать новые позиции и пересматривать свои требования к работодателю. Кроме того, снижение уровня зарплаты некоторых компаний касается сотрудников-новичков, которые только пришли в отрасль. "Резкий рост зарплат IT-экспертов за последние несколько лет заставил многие компании пересмотреть подход к подбору - все чаще они в качестве альтернативы присматриваются к начинающим специалистам, чей небольшой опыт диктует сравнительно невысокие зарплатные ожидания – до 100 тысяч рублей", - прокомментировали в компании. Отмечается, что самые высокие зарплаты платят в компаниях, работающих в банковской сфере - в среднем 265 тысяч рублей, ритейле - 240 тысяч рублей и IT - 200 тысяч рублей. Тогда как самые низкие зарплаты получают специалисты, работающие в геймдеве - 149 тысяч рублей, медицине - 137 тысяч рублей и на производстве - 105 тысяч рублей.

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зарплата, рынок труда, it-сфера