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Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась - 25.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240725/zarplata-850416350.html
Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась
Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась - 25.07.2024, ПРАЙМ
Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась
Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась на 15-25% в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 150 тысяч рублей,... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T06:04+0300
2024-07-25T06:04+0300
экономика
зарплата
рынок труда
it-сфера
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась на 15-25% в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 150 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты HR-холдинга Ventra. "В первом полугодии 2024 года, по разным оценкам, оплата труда айтишников на некоторых позициях снизилась на 15-25% относительно аналогичного периода прошлого года - примерно до 150 тысяч рублей", - говорится в исследовании. По словам экспертов, снижение заработной платы в IT-сфере объясняется несколькими причинами. В первую очередь, многие сотрудники потеряли рабочие места в связи с уходом из России крупных иностранных компаний, что вынудило их искать новые позиции и пересматривать свои требования к работодателю. Кроме того, снижение уровня зарплаты некоторых компаний касается сотрудников-новичков, которые только пришли в отрасль. "Резкий рост зарплат IT-экспертов за последние несколько лет заставил многие компании пересмотреть подход к подбору - все чаще они в качестве альтернативы присматриваются к начинающим специалистам, чей небольшой опыт диктует сравнительно невысокие зарплатные ожидания – до 100 тысяч рублей", - прокомментировали в компании. Отмечается, что самые высокие зарплаты платят в компаниях, работающих в банковской сфере - в среднем 265 тысяч рублей, ритейле - 240 тысяч рублей и IT - 200 тысяч рублей. Тогда как самые низкие зарплаты получают специалисты, работающие в геймдеве - 149 тысяч рублей, медицине - 137 тысяч рублей и на производстве - 105 тысяч рублей.
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зарплата, рынок труда, it-сфера
Экономика, зарплата, рынок труда, IT-сфера
06:04 25.07.2024
 
Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась

Ventra: средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась на 15-25% в I полугодии

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Средняя зарплата IT-специалистов в России снизилась на 15-25% в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 150 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты HR-холдинга Ventra.
"В первом полугодии 2024 года, по разным оценкам, оплата труда айтишников на некоторых позициях снизилась на 15-25% относительно аналогичного периода прошлого года - примерно до 150 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
По словам экспертов, снижение заработной платы в IT-сфере объясняется несколькими причинами. В первую очередь, многие сотрудники потеряли рабочие места в связи с уходом из России крупных иностранных компаний, что вынудило их искать новые позиции и пересматривать свои требования к работодателю. Кроме того, снижение уровня зарплаты некоторых компаний касается сотрудников-новичков, которые только пришли в отрасль.
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"Резкий рост зарплат IT-экспертов за последние несколько лет заставил многие компании пересмотреть подход к подбору - все чаще они в качестве альтернативы присматриваются к начинающим специалистам, чей небольшой опыт диктует сравнительно невысокие зарплатные ожидания – до 100 тысяч рублей", - прокомментировали в компании.
Отмечается, что самые высокие зарплаты платят в компаниях, работающих в банковской сфере - в среднем 265 тысяч рублей, ритейле - 240 тысяч рублей и IT - 200 тысяч рублей. Тогда как самые низкие зарплаты получают специалисты, работающие в геймдеве - 149 тысяч рублей, медицине - 137 тысяч рублей и на производстве - 105 тысяч рублей.
 
Экономиказарплатарынок трудаIT-сфера
 
 
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