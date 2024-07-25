https://1prime.ru/20240725/zelenskiy-850440824.html

В Киеве призвали найти замену Зеленскому для проведения переговоров

В Киеве призвали найти замену Зеленскому для проведения переговоров - 25.07.2024, ПРАЙМ

В Киеве призвали найти замену Зеленскому для проведения переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии эффективно провести мирные переговоров с Россией, поэтому ему нужно найти замену, призвал экс-советник... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T23:35+0300

2024-07-25T23:35+0300

2024-07-25T23:35+0300

политика

украина

владимир зеленский

мирные переговоры

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg

МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии эффективно провести мирные переговоров с Россией, поэтому ему нужно найти замену, призвал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По мнению Соскина, Киеву необходимо начать диалог с Москвой. Однако, по его словам, нынешний украинский лидер не подходит для этой роли."Можно уже говорить, что Зеленскому объяснили: надо заканчивать эту бойню. Все свидетельствует о том, что шансов у него нет", — заявил бывший советник Кучмы. Аналитик считает, что главный талант украинского президента — это умение вести переговоры о предоставлении военной помощи. Однако, по мнению аналитика, президент не обладает необходимыми навыками для ведения мирных процессов. Он отметил, что свой авторитет как главы государства Зеленский исчерпал.

https://1prime.ru/20240724/zelenskiy-850407953.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, мирные переговоры, переговоры