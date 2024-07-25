https://1prime.ru/20240725/zelenskiy-850440824.html
В Киеве призвали найти замену Зеленскому для проведения переговоров
В Киеве призвали найти замену Зеленскому для проведения переговоров - 25.07.2024, ПРАЙМ
В Киеве призвали найти замену Зеленскому для проведения переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии эффективно провести мирные переговоров с Россией, поэтому ему нужно найти замену, призвал экс-советник... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T23:35+0300
2024-07-25T23:35+0300
2024-07-25T23:35+0300
политика
украина
владимир зеленский
мирные переговоры
переговоры
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии эффективно провести мирные переговоров с Россией, поэтому ему нужно найти замену, призвал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По мнению Соскина, Киеву необходимо начать диалог с Москвой. Однако, по его словам, нынешний украинский лидер не подходит для этой роли."Можно уже говорить, что Зеленскому объяснили: надо заканчивать эту бойню. Все свидетельствует о том, что шансов у него нет", — заявил бывший советник Кучмы. Аналитик считает, что главный талант украинского президента — это умение вести переговоры о предоставлении военной помощи. Однако, по мнению аналитика, президент не обладает необходимыми навыками для ведения мирных процессов. Он отметил, что свой авторитет как главы государства Зеленский исчерпал.
https://1prime.ru/20240724/zelenskiy-850407953.html
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украина, владимир зеленский, мирные переговоры, переговоры
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, мирные переговоры, переговоры
В Киеве призвали найти замену Зеленскому для проведения переговоров
Соскин: Зеленский не справится с проведением переговоров с РФ, ему нужна замена
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ.
Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии эффективно провести мирные переговоров с Россией, поэтому ему нужно найти замену, призвал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube
-канале.
По мнению Соскина, Киеву необходимо начать диалог с Москвой. Однако, по его словам, нынешний украинский лидер не подходит для этой роли.
"Можно уже говорить, что Зеленскому объяснили: надо заканчивать эту бойню. Все свидетельствует о том, что шансов у него нет", — заявил бывший советник Кучмы.
Аналитик считает, что главный талант украинского президента — это умение вести переговоры о предоставлении военной помощи. Однако, по мнению аналитика, президент не обладает необходимыми навыками для ведения мирных процессов. Он отметил, что свой авторитет как главы государства Зеленский исчерпал.
В Кремле заявили, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность