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В Польше предупредили украинцев о тяжелой зиме - 25.07.2024, ПРАЙМ
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В Польше предупредили украинцев о тяжелой зиме
В Польше предупредили украинцев о тяжелой зиме - 25.07.2024, ПРАЙМ
В Польше предупредили украинцев о тяжелой зиме
Украина предстоящей зимой столкнется с большими сложностями из-за нехватки электроэнергии и тепла, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:11+0300
2024-07-25T10:11+0300
энергетика
украина
зима
польша
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ВАРШАВА, 25 июля – ПРАЙМ. Украина предстоящей зимой столкнется с большими сложностями из-за нехватки электроэнергии и тепла, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF 24. "Украине сложно", - сказал он, подчеркнув, что разрушена инфраструктура выработки электричества и тепла. "Эта зима может быть тяжелой для Украины", - признал он. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. На всей территории Украины были введены графики почасовых отключений света.
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украина, зима, польша
Энергетика, УКРАИНА, зима, ПОЛЬША
10:11 25.07.2024
 
В Польше предупредили украинцев о тяжелой зиме

Сикорский: предстоящая зима будет тяжелой для Украины из-за нехватки электроэнергии

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ВАРШАВА, 25 июля – ПРАЙМ. Украина предстоящей зимой столкнется с большими сложностями из-за нехватки электроэнергии и тепла, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF 24.
"Украине сложно", - сказал он, подчеркнув, что разрушена инфраструктура выработки электричества и тепла. "Эта зима может быть тяжелой для Украины", - признал он.
Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. На всей территории Украины были введены графики почасовых отключений света.
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ЭнергетикаУКРАИНАзимаПОЛЬША
 
 
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