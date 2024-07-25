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В Польше предупредили украинцев о тяжелой зиме
В Польше предупредили украинцев о тяжелой зиме - 25.07.2024, ПРАЙМ
В Польше предупредили украинцев о тяжелой зиме
Украина предстоящей зимой столкнется с большими сложностями из-за нехватки электроэнергии и тепла, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:11+0300
2024-07-25T10:11+0300
2024-07-25T10:11+0300
энергетика
украина
зима
польша
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ВАРШАВА, 25 июля – ПРАЙМ. Украина предстоящей зимой столкнется с большими сложностями из-за нехватки электроэнергии и тепла, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF 24. "Украине сложно", - сказал он, подчеркнув, что разрушена инфраструктура выработки электричества и тепла. "Эта зима может быть тяжелой для Украины", - признал он. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. На всей территории Украины были введены графики почасовых отключений света.
https://1prime.ru/20240722/slovakiya-850340030.html
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украина, зима, польша
Энергетика, УКРАИНА, зима, ПОЛЬША
В Польше предупредили украинцев о тяжелой зиме
Сикорский: предстоящая зима будет тяжелой для Украины из-за нехватки электроэнергии
ВАРШАВА, 25 июля – ПРАЙМ. Украина предстоящей зимой столкнется с большими сложностями из-за нехватки электроэнергии и тепла, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF 24.
"Украине сложно", - сказал он, подчеркнув, что разрушена инфраструктура выработки электричества и тепла. "Эта зима может быть тяжелой для Украины", - признал он.
Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. На всей территории Украины были введены графики почасовых отключений света.
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