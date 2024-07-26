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ЕК: ЕС направит Украине 1,5 млрд евро дохода от замороженных активов России

ЕК: ЕС направит Украине 1,5 млрд евро дохода от замороженных активов России - 26.07.2024, ПРАЙМ

ЕК: ЕС направит Украине 1,5 млрд евро дохода от замороженных активов России

Европейский Союз направит в пятницу Украине первую часть военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов, сообщила... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T12:19+0300

2024-07-26T12:19+0300

2024-07-26T12:35+0300

ес

замороженные российские активы

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Европейский Союз направит в пятницу Украине первую часть военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы переводим на оборону и восстановление Украины 1,5 миллиарда евро в виде доходов от замороженных российских активов ", - заявила политик на своей странице в социальной сети X.Ранее глава Европейского парламента Жозеп Боррель говорил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ для помощи Киеву переведут в первых числах августа.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры Евросоюзе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.

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ес, замороженные российские активы