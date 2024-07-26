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Эксперт рассказал, как передача доходов от активов РФ отразится на ЕС
Эксперт рассказал, как передача доходов от активов РФ отразится на ЕС - 26.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как передача доходов от активов РФ отразится на ЕС
Передача Украине военной помощи из доходов от замороженных активов РФ сильно ухудшит доверие инвесторов, которые задумаются над целесообразностью вложений в... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:43+0300
2024-07-26T15:43+0300
2024-07-26T15:43+0300
замороженные российские активы
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Передача Украине военной помощи из доходов от замороженных активов РФ сильно ухудшит доверие инвесторов, которые задумаются над целесообразностью вложений в европейские активы и ценные бумаги, заявил РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь . Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в пятницу направит Киеву первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов. "Безусловно, это ослабит доверие инвесторов к европейским активам, и многие из них серьезно задумаются о том, а стоит ли вкладываться в те ценные бумаги, допустим, или другие активы стран, которые позволяют себе такие неправомерные действия. Имиджевые потери будут, безусловно, очень высокие", - сказал Ковалев. Он подчеркнул, что сама заморозка активов – это незаконное мероприятие, а передача доходов от этих активов Украине незаконна втройне. Эксперт отметил, что такой шаг ЕК встретит ответную реакцию, но какую конкретно, сказать пока сложно.
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замороженные российские активы, ес
замороженные российские активы, ЕС
Эксперт рассказал, как передача доходов от активов РФ отразится на ЕС
Ковалев: передача Украине помощи из доходов от активов РФ ослабит доверие инвесторов к ЕС
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Передача Украине военной помощи из доходов от замороженных активов РФ сильно ухудшит доверие инвесторов, которые задумаются над целесообразностью вложений в европейские активы и ценные бумаги, заявил РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь .
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в пятницу направит Киеву первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов.
"Безусловно, это ослабит доверие инвесторов к европейским активам, и многие из них серьезно задумаются о том, а стоит ли вкладываться в те ценные бумаги, допустим, или другие активы стран, которые позволяют себе такие неправомерные действия. Имиджевые потери будут, безусловно, очень высокие", - сказал Ковалев.
Он подчеркнул, что сама заморозка активов – это незаконное мероприятие, а передача доходов от этих активов Украине незаконна втройне. Эксперт отметил, что такой шаг ЕК встретит ответную реакцию, но какую конкретно, сказать пока сложно.