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Эксперт рассказал, как передача доходов от активов РФ отразится на ЕС

Эксперт рассказал, как передача доходов от активов РФ отразится на ЕС - 26.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как передача доходов от активов РФ отразится на ЕС

Передача Украине военной помощи из доходов от замороженных активов РФ сильно ухудшит доверие инвесторов, которые задумаются над целесообразностью вложений в... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:43+0300

2024-07-26T15:43+0300

2024-07-26T15:43+0300

замороженные российские активы

ес

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Передача Украине военной помощи из доходов от замороженных активов РФ сильно ухудшит доверие инвесторов, которые задумаются над целесообразностью вложений в европейские активы и ценные бумаги, заявил РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь . Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в пятницу направит Киеву первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов. "Безусловно, это ослабит доверие инвесторов к европейским активам, и многие из них серьезно задумаются о том, а стоит ли вкладываться в те ценные бумаги, допустим, или другие активы стран, которые позволяют себе такие неправомерные действия. Имиджевые потери будут, безусловно, очень высокие", - сказал Ковалев. Он подчеркнул, что сама заморозка активов – это незаконное мероприятие, а передача доходов от этих активов Украине незаконна втройне. Эксперт отметил, что такой шаг ЕК встретит ответную реакцию, но какую конкретно, сказать пока сложно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы, ес